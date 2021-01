Una associació de familiars acusa el Govern de no controlar les residències

María José Carcelén, presidenta i portaveu de la Coordinadora Residencies 5+1, que agrupa familiars d'usuaris de les residències de gent gran, va atribuir ahir alguns dels brots en els geriàtrics al fet que la Generalitat no controla el compliment dels protocols en aquests centres i a la falta de personal.

En una entrevista en l'emissora RAC-1, Carcelén va assegurar que hi ha residències «que no fan bé les coses» i que hi ha personal que treballa en més d'una planta.

Actualment, segons dades de Salut, a Catalunya hi ha un centenar de residències de gent gran, un 9,8% de les 1.045 que hi ha en total, en situació greu -amb semàfor vermell- perquè acumulen diversos casos de Covid.

«La Generalitat no està fent els controls dels protocols perquè, si no, no s'explicaria que no s'estiguin complint», va dir Carcelén.

Segons la presidenta de la coordinadora, «les inspeccions són bàsiques, s'ha de controlar què passa a les residències. Quan hi ha un brot gran és perquè s'han incomplit els protocols», va asseverar.

En aquest context, ahir els brots a les residències de Solsona i Salou van sumar noves víctimes i es van situar amb 21 morts cadascuna. A la residència Hospital Pere Màrtir Colom és de Solsona, ahir es va registrar una nova víctima després de detectar el brot a finals de novembre. És, a més, la segona mort registrada en 48 hores.

En aquest sentit, ahir es va fer un cribratge a tot el personal de la residència.

La residència STS Salou també va xifrar una defunció ahir, per un brot que actualment acumula 94 positius, vuit dels quals estan ingressats en hospitals o sociosanitaris. A l'inici del brot la residència tenia 134 usuaris, de manera que vuit de cada deu residents s'han contagiat, així com 42 treballadors.