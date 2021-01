La UE a AstraZeneca: «Volem saber a qui s'han distribuït les vacunes»

La Unió Europea ha retret a AstraZeneca el retard en l'entrega de vacunes previstes i eleva el to contra la companyia britànica després d'una reunió fallida celebrada ahir. «Volem saber on s'han produït les dosis i a qui s'han distribuït», va avisar l'eurocomissiària de Salut, Stella Kyriakides. Brussel·les i els 27 tenien previst continuar les negociacions amb AstraZeneca durant la nit per forçar una rectificació. «Les respostes no han estat satisfactòries per ara», va dir la xipriota. Arran d'aquesta demora, la CE exigirà a partir d'ara a les farmacèutiques que notifiquin amb antelació l'exportació de vacunes produïdes en territori europeu.

A les portes del permís

Si el regulador de la UE avala la vacuna d'AstraZeneca i Oxford, la Comissió Europea podria donar l'autorització comercial a finals d'aquesta setmana. Ara bé, a les portes d'obtenir aquest permís, AstraZeneca va comunicar fa pocs dies que retallarà considerablement les entregues previstes en el contracte de compra anticipada amb Brussel·les. «El nou calendari no és acceptable», va criticar Kyriakides, que per ara no va avançar cap acció legal per incompliment de contracte.

Buscar garanties

Arran d'aquesta situació, la Unió Europea ara busca més garanties que les farmacèutiques no endarreriran la distribució de vacunes al bloc per prioritzar altres països. «Hem donat suport al desenvolupament de les vacunes amb 2.700 milions d'euros, volem claredat sobre les transaccions i les exportacions de les vacunes des de la UE», va defensar Kyriakides.

La Comissió Europea va demanar explicacions per carta a AstraZeneca pel retard en les entregues de la vacuna a la Unió Europea, però per ara no té previst activar accions legals contra la farmacèutica. A l'espera que el regulador de la UE doni l'aval a la vacuna d'Oxford aquesta setmana, la companyia que la produeix ja ha avançat que distribuirà menys dosis de les previstes en el primer trimestre de l'any.

La presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, va avisar ahir al matí per telèfon al conseller delegat de la farmacèutica que han de complir amb els «compromisos contractuals» i «buscar solucions» si tenen problemes de producció.

La CE va firmar un acord de compra anticipada amb AstraZeneca per adquirir fins a 300 milions de dosis el 2021. A la reunió d'ahir, els estats de la UE van pressionar a la companyia per complir amb el calendari d'entregues, de moment sense èxit.