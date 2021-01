Salut preveu que la soca britància sigui la predominant d'aquí a sis setmanes

Les autoritats sanitàries han alertat del greu impacte que pot tenir la soca britànica del coronavirus tant a Catalunya com a Espanya. El secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, va advertir ahir que aquesta soca podria ser la predominant en un període d'entre cinc i sis setmanes. Això implicaria que, a mitjans de març, aquesta variant suposaria «més del 50%» dels contagis. El cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Tomás Pumarola, ha explicat que del que ha passat al Regne Unit es pot concloure que, a partir d'una representació d'entre el 10 i el 20% dels contagis, la pujada és «exponencial». Tot i això, ha descartat que s'hagin de prendre mesures abans d'arribar a aquesta situació i ha apostat per fer un seguiment diari. En aquest sentit, s'incrementarà la seqüenciació per passar de 10 mostres setmanals seqüenciades a entre 200 i 400.

Argimon va explicar que a Catalunya es manté la tendència a la baixa dels nous contagis –dimarts hi va haver una reducció del 19% en comparació amb el dimarts de la setmana anterior-, però es va preguntar fins quan es podrà continuar baixant amb un entorn «en ebullició» i l'efecte de la soca britànica. A més, va indicar que la corba de baixada és «més lenta» que en la segona onada.

Es tracta d'una preocupació compartida arreu de l'Estat espanyol. Després de setmanes de minimitzar el perill de la soca britànica per a Espanya, un document tècnic elaborat pel Ministeri de Sanitat alerta ara que «el risc de disseminació a Espanya es considera molt alt» i l'«impacte» que aquest produiria podria ser, al seu torn, «molt alt», «ja que la variant pot ocasionar un augment en la taxa d'hospitalització i letalitat tant per la taxa d'incidència més elevada com per l'aparent gravetat també més acusada».

Davant d'aquesta situació, el dictamen recomana «aplicar les mesures de control no farmacològiques ja utilitzades per a la contenció del SARS-CoV-2 de manera intensificada», és a dir, incrementar les restriccions que estan aplicant actualment i des de fa setmanes les comunitats autònomes.