Abascal portarà a la JEC l'incident produït en l'acte a Salt

El candidat de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga, diu que el partit respondrà als incidents al carrer, com els registrats a Vic o Salt (Gironès), amb més actes. "No suspendrem cap acte d'aquesta campanya, al contrari. Us cansareu d'escoltar-nos, ara al carrer i després des del Parlament", ha avisat. Per la seva banda, el president del partit, Santiago Abascal, ha anunciat que denunciaran per "delictes electorals" el conseller d'Interior a la Junta Electoral i als tribunals, "per negar-se a dissoldre" les concentracions. Ho han dit des de l'Hospitalet (Barcelonès), on desenes de simpatitzants els han rebut amb cants de 'cal votar Vox' o 'president', en un dels actes més multitudinaris i on no s'han respectat les distàncies de seguretat.