Detingut per agressions sexuals un cuidador d'àvies d'una residència d'Alcanar

Els Mossos d'Esquadra han detingut un treballador de la residència L'Onada d'Alcanar, a la localitat d'Alcanar (Montsià), per agressions sexuals a dues àvies del centre. La detecció es va produir ahir diumenge a la nit quan una d'elles, després de votar, va comunicar als seus familiars que no volia tornar a la residència pels atacs que patia per part de l'empleat. Els familiars van comunicar els fets a la policia catalana, que va acabar arrestant aquest cuidador, de 54 anys, i van trobar una segona víctima al mateix centre.

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert un expedient a l'empresa gestora de la residència i es personarà com a acusació popular en el cas quan el jutjat obri diligències. La conselleria assegura que arribarà fins al final per depurar totes les responsabilitats que se'n derivin, tant individuals com de l'equip professional de la residència. Els Mossos investiguen si hi pot haver més víctimes.

El treballador ha sigut detingut, de moment, per un delicte d'agressió sexual a dues dones, de molt avançada edat, residents al centre.

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va tenir coneixement de la detenció ahir a la nit i ha activat les vies per actuar judicialment davant «un cas molt greu amb conseqüències penals». També s'ha ofert recolzament psicològic a les dues víctimes i a les seves famílies a través del Servei d'Intervenció Especialitzada per a dones que han patit violència masclista. El departament considera «absolutament intolerables i gravíssims» uns fets perpetrats suposadament contra persones tan indefenses.

Llibertat amb càrrecs

El jutge d'instrucció número 4 d'Amposta ha decretat la llibertat amb càrrecs del detingut. L'instructor ha decretat mesures cautelars que impedeixen l'investigat comunicar-se amb les víctimes ni apropar-se a elles ni a 300 metres de la residència. L'home, treballador del centre de 54 anys, haurà de presentar-se als jutjats cada 15 dies.