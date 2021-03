Bars i restaurants podran obrir en horari continuat fins a les cinc de la tarda a partir de dilluns

El Procicat anunciarà aquest migdia com queden les noves restriccions a partir del dilluns de la setmana que ve (8 de març). A l'espera d'aquest anunci, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha avançat aquest matí a "Els Matins" de TV3 que la restauració podrà obrir en horari continuat de les 07.30 a les 17.00 hores.

Fins ara, els bars i els restaurants podien obrir en dues franges, la d'esmorzar, de les 07.30 a les 10.30 hores, i la de dinar, de les 13.00 a les 16.30 hores. Ara, s'ha decidit eliminar les franges horàries i poder obrir de manera ininterrompuda.

Tot i que la restauració sol·licitava l'obertura durant l'horari nocturn, les noves mesures no recullen aquest reclam i durant aquesta franja horària els bars i restaurants podran seguir fent menjar per emportar o a domicili, com fins ara.

Està previst que el Govern comuniqui aquest migdia el gruix restant de les noves mesures contra la Covid-19 que s'aplicaran a partir de dilluns.

Distensionar la "tensió social"

Miquel Sàmper ha confiat que "l'aire" que es doni a alguns sectors amb l'actualització de restriccions "col·laborarà a distensionar la tensió social". Sàmper ha avançat que de moment no s'ha tancat cap mesura de cara a Setmana Santa però ha demanat "cautela".

Mobilitat per Setmana Santa

La Generalitat de Catalunya i la valenciana van pactar ahir un tancament perimetral durant la Setmana Santa.