El BBVA confirma contactes per una fusió amb el Banc Sabadell

El BBVA ha reconegut aquest dimarts que estudia una fusió amb el Banc Sabadell, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En aquest sentit, l'entitat basca explica que ha traslladat interès al president del consell d'administració del Banc Sabadell per "iniciar negociacions per explorar una possible fusió entre ambdues entitats". A més, el BBVA explica que ha nomenat assessors per tal d'estudiar l'operació. Els dos bancs ja van estudiar una fusió el 2020 però les negociacions es van acabar trencant. A dos quarts de tres del migdia, les accions del BBVA queien un 7,5% i les del Sabadell pujaven un 6,8%.

Per la seva banda, l'entitat presidida per Josep Oliu també ha confirmat, en una comunicació a la CNMV, que aquest migdia ha rebut una "proposta escrita indicativa" del BBVA per avaluar una "fusió". "El consell d'administració de Banc Sabadell analitzarà adequadament tots els aspectes de la proposta", ha afegit. D'aquesta manera, tant el BBVA com el Banc Sabadell han confirmat la informació que publicava aquest migdia Sky News, on s'assegurava que els dos bancs es trobaven en una fase inicial de les negociacions per una possible fusió.

Manca d'acord previ

El 2020 les dues entitats també van protagonitzar una negociació per a una eventual fusió però es va acabar descartar per manca d'acord després de dues setmanes de converses. Les negociacions es van trencar a finals de novembre i van durar dues setmanes. En aquells quinze dies, es va iniciar un procés de revisió d'actiu ('due diligence') amb assessors externs per avaluar la fusió.

Quan es van trencar les negociacions, el Sabadell va explicar que el seu nou pla de negoci es basaria en "reforçar el mercat domèstic" per incrementar l'eficiència en l'ús del capital i "augmentar la rendibilitat i la creació de valor pels accionistes". Poques setmanes després, es va concretar la sortida de l'aleshores conseller delegat i actual president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, que va ser substituït per l'actual conseller delegat, César González Bueno. Precisament, fa menys d'un mes en la tradicional trobada dels directius del Sabadell amb la premsa, el president de l'entitat vallesana, Josep Oliu, va descartar fusions amb altres entitats bancaries. "No hi ha res de res", va dir a principis d'abril amb motiu de la Junta General d'Accionistes celebrada a Alacant. Actualment, l'entitat disposa de 1.414 oficines i 19.213 empleats.

Al 2020, l'interès del BBVA va coincidir amb la venda de la seva filial als Estats Units per 8.500 milions d'euros i disposava "d'una gran flexibilitat estratègica per invertir als mercats"; segons va explicar l'entitat basca. La notícia de la possible l'estudi de la fusió entre les dues entitats arriba després de la publicació recent dels resultats del primer trimestre. El BBVA, que va comunicar els seus resultats aquest mateix dilluns, va presentar uns beneficis de 2.200 milions d'euros entre el gener i el març, un 19,1% més que el mateix període del 2023. Pel que fa el Banc Sabadell, va informar dijous passat que va obtenir uns beneficis de 308 milions d'euros durant el primer trimestre, és a dir, un 50,4% més que en el mateix període de l'any passat. A la borsa, el BBVA té una capitalització superior als 60.000 milions d'euros mentre que el Banc Sabadell supera lleugerament els 10.000 milions d'euros.