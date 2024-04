La Generalitat avisa que la sequera és "greu" tot i les pluges: "No ha arribat el moment de revertir mesures"

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha avisat que la pluja dels últims dies no ha de distorsionar la situació real i que Catalunya continua immersa en una sequera "preocupant i greu". En roda de premsa posterior al Consell Executiu setmanal, Plaja ha argumentat que "no ha arribat el moment de revertir mesures" i ha evitat donar una perspectiva temporal. "Hem de tenir clar si aquestes pluges es poden repetir a curt i mig termini. Té poc sentit fer un pas endavant si n'hem de fer dos enrere", ha afegit. En aquest sentit, la portaveu del Govern ha afirmat que seria precipitat dir ara quan Catalunya podrà sortir de la situació d'emergència per sequera.

Plaja ha explicat que les pluges dels últims dies han tingut repercussions directes als embassaments i a les conques internes. Al març, en el pitjor moment, els embassaments estaven al voltant del 14% i ara les reserves de les conques internes han pujat fins al 19% i el sistema Ter Llobregat fins al 20%. Plaja ha celebrat especialment l'episodi important de pluges generalitzades d'aquest dilluns, que no es registrava des de la tardor del 2021.

La previsió, segons la portaveu del Govern, és que la tendència dels nivells dels embassaments continuï creixent. Però ha afegit que, tot i les boníssimes notícies de les últimes hores, no són suficients per dir que s'ha revertit la situació. I és que, segons ha apuntat, la recuperació és "lenta".

Plaja ha defensat que encara no és el moment de plantejar-se revertir mesures perquè cal tenir la certesa que es poden mantenir els nivells de reserva. En aquest sentit, ha recordat que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha dit que quan s'arribi a un nivell del 25% dels embassaments hi haurà un "canvi substancial". Però citant el conseller, Plaja ha afegit que la decisió de revertir mesures no es prendrà tenint en compte una sola dada.

"Seria precipitat dir-ho avui. A la pregunta de quan podrem sortir de l'emergència per sequera? Tan de bo pugui ser abans del que preveiem", ha conclòs.