JxCat optarà a presidir el Parlament i el nom del candidat serà sotmès a validació interna

JxCat té la voluntat de presentar candidatura per a presidir el Parlament i el nom del candidat serà sotmès a validació interna. Tot plegat, després que els anticapitalistes els hagin retret que no hagin presentat cap candidatura, a 48 hores per a la constitució de la cambra. La formació apunta que "l'elecció de la persona es farà a través procediments de validació interna del partit", segons han apuntat fonts a l'ACN, serà l'executiva qui decidirà. JxCat demana "respecte per aquests procediments de validació". Mitjançant un comunicat aquest dimecres, Junts ha dit que continua treballant amb ERC i la CUP per fer possible un acord de legislatura "fidel als resultats del 14-F que vagi més enllà de la investidura i la formació de Govern".

Els postconvergents assenyalen que per "superar els desencontres de la darrera legislatura" han considerat que "el rigor passava per acordar les bases d'actuació i coordinació entre les formacions independentistes, i després entrar a debatre elements com l'elecció dels membres de la Mesa del Parlament". A més, reclamen respecte "especialment en aquesta setmana que s'ha atemptat contra els drets del secretari general, Jordi Sànchez; el vicepresident Jordi Turull, i el president del partit, Carles Puigdemont".