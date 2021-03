Salut preveu començar la vacunació de població general a partir d'abril

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha indicat que treballen amb la previsió de començar la vacunació de població general a partir de l'abril de manera progressiva si es confirma que arriben les dosis compromeses. En declaracions al 3/24, Ramentol ha indicat que el sistema està preparat i que primer es començarà per la població de més edat i amb problemes de salut crònics. Ara bé, també ha reconegut que la Setmana Santa és un "gran interrogant" pel que fa a la situació epidemiològica, i ha reconegut que "res no exclou la possibilitat d'una quarta onada". Sobre la vacunació amb AstraZeneca, ha indicat que Salut estudia la viabilitat jurídica de vacunar majors de 55 sense l'aval de l'Estat.

Ramentol ha indicat que després de la tercera onada, Catalunya ha entrat ara en la "fase de desenllaç", amb l'objectiu de vacunar el 70% de la població. En aquest sentit, ha assegurat que el dispositiu està preparat per fer una vacunació massiva, però el "factor limitant serà la disponibilitat de vacunes". Així, ha indicat que si es compleixen les previsions de la Comissió Europea, a partir de l'abril haurien d'arribar moltes més dosis i llavors es podrà "començar a desencadenar de manera progressiva els mecanismes per accedir a la població general".

En paral·lel, però, ha avisat que la Setmana Santa és un "gran interrogant" des del punt de vista epidemiològic. "Què passarà per Setmana Santa? Ens podem trobar com Itàlia?", ha preguntat. Ramentol, però, ha opinat que si es fan bé les coses això no té per què passar.

Ha explicat també que les properes dues setmanes, el temps de vigència de la nova resolució, i també fins passat Setmana Santa, des del Govern elaboraran una planificació de represa de les activitats, perquè és el que els sectors estan demanant: "saber com aniran passant les coses".

Pel que fa a les imatges del Born amb desenes de persones al carrer bevent al carrer, ha indicat que tot i que són "desafortunades", la major part de la població està complint.

Seguiment de vacunats amb AstraZeneca si es confirma l'alerta

Ramentol ha remarcat que la immobilització de 2.000 dosis d'AstraZeneca d'un lot és una mesura preventiva relativament habitual en vacunes i medicaments. Ha subratllat que en aquest moment "no hi ha cap indici que permeti relacionar aquesta vacuna amb un augment dels fenòmens trombòtics". Per tant, ha continuat, "no hi ha cap motiu per interrompre la campanya de vacunació ni perquè aquesta població hagi de tenir una especial alerta".

De tota manera, ha apuntat que Salut sap perfectament a qui ha posat cada vacuna i quines malalties té, i si en algun moment es confirmés l'alerta el propi sistema actuaria de manera proactiva amb les persones vacunades. De moment, ja s'ha vacunat la meitat del personal essencial amb AstraZeneca.

Viabilitat jurídica de vacunar majors de 55 anys

Encara sobre aquest vaccí, Ramentol ha reiterat que no entén perquè l'Estat es manté en "aquesta actitud tossuda" de no voler vacunar majors de 55 anys amb AstraZeneca. "No té criteri ni clínic ni de salut pública ni científic", ha dit.

Davant d'aquesta situació, ha assegurat que Salut té l'obligació d'estudiar qualsevol mesura que permeti augmentar el grau de protecció de la població. "Si això significa que l'Estat es mantingui en aquesta actitud inflexible malgrat les evidències científiques i clíniques, nosaltres ens devem als nostres ciutadans i ho hem d'estudiar tot", ha argumentat el secretari general de Salut, que ha explicat que s'està estudiant la "viabilitat jurídica d'aquestes opcions".

També s'està debatent l'estratègia de només administrar una dosi com fan al Canadà o a Gran Bretanya, una proposta que ha titllat de "coherent". En aquest sentit, ha assenyalat que ja es va veure com a les residències queia el nombre de casos només amb una sola dosi. Ara bé, ha recordat que hi ha una certa harmonització de la vacunació en tot l'àmbit europeu.

