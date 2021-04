Forcadell i Bassa denuncien que "no han canviat les condicions" per revocar el 3r grau i admeten que estan "decebudes"

Forcadell i Bassa denuncien que "no han canviat les condicions" per revocar el 3r grau i admeten que estan "decebudes"

Carme Forcadell i Dolors Bassa han criticat la decisió del jutjat de vigilància penitenciària de retirar-los el tercer grau i han assegurat que estan "tristes i decebudes". En una entrevista a RAC1, les dues preses han assegurat que no han canviat les condicions respecte a fa mig any, quan el jutge sí que els va avalar el tercer grau, i han subratllat que no entenen la decisió judicial. D'altra banda, en ser preguntades per l'indult que plategen sectors del govern espanyol tant Forcadell com Bassa han demanat que es deixi "d'anunciar" aquestes vies i es passi als fets. "Si han de fer alguna cosa que la facin, però que no tinguin aquesta crueltat amb les nostres famílies d'anar dient i anunciat i després no fer res".

Després que des d'Unides Podem i part del govern espanyol s'hagi apostat per la via de l'indult, Bassa i Forcadell han demanat que "deixin denunciar coses" i passin als fets. "Si han de fer alguna cosa que la facin, però que no ho anunciïn més", ha dit Forcadell, que ha demanat que "no tinguin aquesta crueltat d'anar dient i anunciant però després no fer res".

Per la seva banda, Bassa ha dit que per part de l'executiu "sempre hi ha paraules però mai de la vida cap fet". "Res del que ens diguin és creïble, estan jugant amb els sentiments de les nostres famílies, amistats i entorn", ha lamentat.

En relació a la revocació del tercer grau, Bassa ha remarcat que quan els van atorgar el tercer grau encara no havien complert una quarta part de la pena, mentre que ara ja sí que hi ha arribat. "No ho entenem gaire, però ja sabem que contra el moviment independentista tot és diferent", s'ha queixat. "Ara ens toca aguantar, tornar a entrar i aguantar la repressió", ha afegit.

Després que el jutjat hagi argumentat que el Suprem considera que el tercer grau és "prematur", Forcadell ha dit que "no ho entén gaire". Segons l'expresidenta, "si el jutge creu realment" que han de ser en tercer grau hauria de mantenir-los-el i esperar que el Suprem el revoqui. En aquest sentit, han admès que esperaven que el TS l'acabés retirant, però no que ho fes el jutjat de vigilància penitenciària.