El diputat de la CUP Carles Riera ha exigit al partit d'Oriol Junqueras que el seu acord amb els anticapitalistes quedi "inalterat". En una entrevista a 'Ràdio 4 i La 2', Riera ha explicat que ha conegut el preacord entre ERC i Junts a les 8 hores quan s'ha fet públic i ha demanat que aquesta entesa també inclogui els 4 punts assumits la setmana passada pels tres partits independentistes. Preguntat per si Ramon Tremosa o Damià Calvet haurien de continuar al Govern, Riera ha respost que hi ha "opcions molt millors" que generarien més credibilitat. "Per tirar endavant una agenda que gira a l'esquerra, cal gent que no estigui situada a la dreta", ha argumentat tot i afegit que la CUP no vol entrar en quina ha de ser l'estructura de l'executiu.

Sense conèixer encara el contingut del preacord entre ERC i Junts, Riera ha dit que li estranyaria que no hi haguessin moltes coses que la CUP no hi estigui d'acord o que consideri "insuficients". I és que, segons ha afegit, el seu acord amb els republicans és "molt de mínims". En aquest sentit, ha recordat que el compromís d'ERC és que l'acord amb la CUP quedi "intacte" sigui quina sigui la investidura i l'arquitectura del Govern, és a dir, tant si era en solitari o en coalició amb JxCat. "Esperem que sigui així, sinó malament", ha afegit Riera.

Pel que fa a les relacions entre ERC i Junts, Riera ha dit que s'ha de confiar que hagin après la lliçó i que tinguin la "responsabilitat" de canviar relacions i dinàmiques internes. A més, ha subratllat que els anticapitalistes tenen "més capacitat de condicionar" que en la passada legislatura. "Nosaltres, més la força social i la indignació per la situació espero que els desbordin i que hagin d'aplicar els acords que han arribat amb nosaltres", ha afirmat.

Riera ha insistit que ara no es donen les condicions perquè la CUP entri al Govern ja que, segons ha dit, s'ha arribat a un acord de mínims "molt lluny" del programa electoral dels anticapitalistes. Però ha afegit que la porta queda oberta per si més endavant es donen les condicions per formar part de l'executiu. Això podria passar, segons Riera, si el Govern compleix l'acord de mínims, es compromet a defensar els drets socials encara que suposi desobeir el Tribunal Constitucional i tira endavant l'embat democràtic davant la inutilitat de la taula del diàleg. "Si es tracta d'anar per aquí podem assumir totes les responsabilitats sense límits. Tan de bo que hi hagi un escenari d'aquesta naturalesa i que ens puguem plantejar seriosament entrar al Govern", ha afegit.

Riera ha subratllat el paper que ha jugat la CUP fent "esforços especials" per desencallar la situació entre ERC i Junts. En aquest sentit, s'ha referit a la cimera que van propiciar dimecres passat entres els tres partits independentistes i ha celebrat que la CUP hagi "ajudat i facilitat". I és que, segons ha dit, el seu objectiu principal és que la legislatura comenci i ha considerat una bona notícia que així sigui.