ERC i Junts han arribat a un "principi d'acord" per desencallar la investidura de Pere Aragonès, formar un govern de coalició i evitar així repetició d'eleccions. Així ho anuncia un comunicat conjunt de les dues formacions independentistes. El preacord s'ha treballat aquest cap de setmana en dues jornades entre el dirigent d'ERC i candidat a la investidura, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez. Tots dos compareixeran en roda de premsa aquest migdia per explicar el contingut del pacte, només nou dies abans que s'acabi el termini per a la convocatòria automàtica d'eleccions. Segons el comunicat, l'acord s'està acabant d'ultimar per part dels equips negociadors i durant el matí ho compartiran amb les seves executives.

En l'escrit, tant ERC com Junts demanen "disculpes" per haver allargat tant l'acord i es comprometen a fer un govern "que busqui reconstruir la confiança amb la ciutadania de Catalunya, la màxima confiança entre socis i amb la col·laboració i treball conjunt amb la CUP". "L’objectiu no és altre que servir el país i la seva gent de la millor manera possible, governar per a tothom i alhora poder avançar cap a l’objectiu comú de la independència en forma de República Catalana", conclouen.

Després de tres mesos de negociacions i dues investidures fallides d'Aragonès, ERC i Junts han arribat a un preacord per formar govern i posar en marxa la legislatura amb els resultats del 14-F. Els republicans van arribar a un acord primer amb la CUP pel qual els anticapitalistes facilitaran la investidura però no entraran a l'executiu. Ara s'haurà de veure però si la CUP veu compatible el contingut del nou pacte entre ERC i Junts amb el seu i, per tant, si manté la seva posició. Al llarg de les últimes setmanes han advertit que si es modificava el seu document, haurien de tornar a consultar la militància sobre el seu paper en la investidura d'Aragonès.

ERC i CUP van pactar donar dos anys de marge a la taula del diàleg amb l'Estat, fer una qüestió de confiança d'Aragonès a mig mandat i que la pròxima legislatura sigui d'embat democràtic "preferentment en forma de referèndum".

En les pròximes hores o dies la presidenta del Parlament, Laura Borràs, haurà de fer una ronda de consultes amb els grups parlamentaris, ja va avançar que seria en format telefònic, i convocar el ple d'investidura si constata que Aragonès té possibilitats de ser investit president.