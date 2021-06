El president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que l'aprovació dels indults per als polítics catalans presos "corregeix i esmena" la sentència "injusta" del Tribunal Suprem (TS) però ha assenyalat que no soluciona la causa general i la repressió política contra l'independentisme. El president Aragonès creu que són només "una solució parcial i incompleta" però també "un pas en el camí de diàleg i la negociació" per resoldre "el conflicte polític de fons i global". El Govern durà a la taula de diàleg la proposta d'una llei d'amnistia i la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, "una solució global" que ha de permetre a la ciutadania "votar en llibertat".

El president de la Generalitat ha recordat que la "causa general i la repressió política" van més enllà de l'indult als polítics presos que han patit prop de tres anys i mig de presó per una decisió del Tribunal Suprem "injusta". "Estan empresonats pel seu lideratge i haver exercit el mandat de la ciutadania l'1 d'octubre", ha dit. Pere Aragonès ha remarcat que els indults "esmenen" la condemna per haver "defensat l'autodeterminació i el referèndum" però no aporten "cap solució" a una repressió "que va més enllà" i afecta desenes de representants polítics i ciutadans i que s'està duent a terme des del TSJC, des de jutjats d'instrucció, des del Tribunal de Comptes, amb càrrecs inhabilitats i amenaces sobre el patrimoni de les famílies dels representants civils.

El president ha insistit que defensaran la solució "amb més consens de la ciutadania" que és la llei d'amnistia i un referèndum d'autodeterminació pactat "per resoldre el conflicte polític de fons". Els indults, ha insistit, són una "solució parcial i incompleta" i confia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, li exposi i expliqui en una reunió entre els dos presidents, motiu pel qual, ha recordat, Aragonès ha mantingut la seva agenda i no ha participat en l'acte del president espanyol al Liceu.