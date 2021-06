L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no té previst ser a Estrasburg el 6 de juliol quan el president d'ERC, Oriol Junqueras, hi anirà coincidint amb l'inici del ple del Parlament Europeu. Segons han explicat fonts de JxCat a l'ACN, Puigdemont seguirà el ple des de Brussel·les com sempre fa si no hi intervé. Així doncs, no es produirà la primera trobada entre els dos líders polítics a Estrasburg tot i que des d'ERC han assegurat que Junqueras volia reunir-se amb els tres eurodiputats de Junts (Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí) aprofitant el seu viatge de la setmana que ve.