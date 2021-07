Controlat el foc de la Conca de Barberà que ha cremat 1.700 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat van donar ahir al vespre per totalment controlat l’incendi que es va declarar dissabte a Santa Coloma de Queralt i que es va estendre a diversos municipis de la Conca de Barberà i l’Anoia. El foc va arribar a un perímetre aproximat de 1.700 hectàrees i posteriorment caldrà veure quines parts d’aquesta zona no es van veure afectades per les flames. A mitja tarda, un cop estabilitzat, tots els veïns de masos i cases aïllades, així com de la urbanització L’Aubreda de Sant Martí de Tous, que havien estat desallotjats durant el cap de setmana ja van poder tornar a casa.

El director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Delort, va explicar que el foc va acabar afectar un perímetre aproximat de 1.700 hectàrees. Tanmateix, el cap de Bombers, David Borrell, va demanar a la població que no s’apropi a la zona i prudència perquè, a partir d’avui, les temperatures tornen a pujar. Pel que fa a les causes de l’incendi, la investigació dels Agents Rurals no ha avançat. Es descarten les causes naturals, però no se sap si el foc va ser intencionat o no.

Amb més de 1.000 hectàrees cremades, Bellprat és el municipi més afectat per l’incendi. El poble va quedar totalment encerclat per les flames, i la dotzena de veïns que hi viuen tot l’any van ajudar a apagar el foc amb els seus propis mitjans. Ahir es van despertar amb l’entorn totalment cremat, i la desolació és evident: «Per sort vam salvar el poble, però hem lluitat sense parar i estem tristos i angoixats. Ens sentim impotents. No podem fer res», va explicar l’Andreu, un d’ells.

Al terme municipal, també hi ha masos disseminats que van quedar envoltats pel foc, i una granja de porcs, que ha hagut de lamentar la mort de garrins. Els veïns denuncien la poca inversió en gestió forestal i reclamen ajuts.

La Pepita Vidal és veïna de Bellprat de tota la vida, i ahir encara li costava acceptar que el paisatge de casa seva ha canviat totalment per culpa del foc. «Cada dia, quan em desperti, és el que veuré i me n’haig de fer a la idea», lamentava.

Gairebé tots els veïns del poble són de l’ADF i, per això, des del dissabte, van estar a primera línia del foc. «Sense parar i sense descans. On ens manaven anàvem a apagar i intentàvem aturar tot el que podíem», explicava en Manel. Durant hores, van estar incomunicats, sense cobertura ni telèfon mòbil, i això, expliquen, va incrementar la sensació d’angoixa entre els veïns. Per sort, el foc no va arribar al poble, i no s’han hagut de lamentar danys personals. L’afectació més greu l’ha va patir una granja, on es van cremar 400 dels 2.000 porcs que tenien.

Rebaixa del nivell d’alerta

Protecció Civil de la Generalitat va passar ahir a la tarda, un cop els Bombers han estabilitzat l’incendi de la Conca de Barberà, el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya de fase d’emergència a fase d’alerta. Durant el matí, des del Centre de Coordinació Operativa van fer el seguiment de les persones que havien passat la nit als centres d’acollida. Es va aixecar el confinament de Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles. També es va gestionar l’abastiment d’aigua al municipi de Sant Martí de Tous mitjançant cisternes, mitjançant cisternes, ja que els darrers dies l’aigua dels pous ha estat utilitzada per l’extinció de l’incendi . També es treballava per restablir el nia per restablir el servei de telefonia a Bellprat.