Els Mossos van desmantellar dues plantacions de marihuana, amb més de 18.000 plantes, a Guixers (Solsonès). Aquestes s’ubicaven en una zona boscosa, de difícil accés, i s’abastia de l’aigua del pantà de la Llosa del Cavall. Durant l’operatiu, dut a terme la matinada de dilluns, es van detenir vuit homes, d’entre 20 i 35 anys, que van passar a disposició del Jutjat d’instrucció. Se’ls acusa d’un delicte contra la salut pública, un delicte de danys i pertinença a grup criminal. Els cultivadors havien ideat una infraestructura de regadiu amb dos embassaments artificials, on emmagatzemaven l’aigua de la pluja i la que remuntaven des del pantà de la Llossa del Cavall, a través d’una bomba d’aigua, per tal d’alimentar el sistema de reg per degoteig. També es van netejar i tallar un nombre considerable d’arbres i el sotabosc per crear els camps de cultiu. Entre aquests camps es van localitzar cinc tendes de campanya i una cuina. Pel que fa a l’extracció de les plantes, a causa de les dificultats orogràfiques del terreny, es va haver de fer amb el suport d’un helicòpter.