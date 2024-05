Salvador Vergés (Junts): "Ara és el moment de fer un vot de país"

El cap de llista de Junts+ a la demarcació de Girona Salvador Vergés, ha fet una crida aquest vespre "als abstencionistes, als indecisos i a tots els independentistes" a mobilitzar el vot per "aconseguir la victòria aquest proper diumenge". En l’acte de final de campanya a les comarques gironines, que s’ha fet a Argelers davant de 1.400 persones, Vergés ha demanat “un vot de país per al president Carles Puigdemont, l’únic capaç de plantar-se davant de Madrid. La de Junts+ és l’única papereta que garanteix que l’Estat no entri al Govern de la Generalitat”. “Si guanyem reimpulsem l’1-O, si perdem l’anestesiem”, ha advertit Vergés.

“Sabeu la frase: Espanya ens dona les engrunes, però nosaltres volem el pa sencer. Doncs no, nosaltres el que reclamem és la fleca. Farem un bon govern, amb les engrunes, sense excuses", ha assenyalat Vergés. A més, eI candidat independentista ha assegurat que "des del primer minut reclamarem un referèndum”.

Per la seva banda, la vicealcaldessa, Gemma Geis, ha explicat que “el català s’amaga, no batega. I un país sense llengua, deixa d’existir". "Votar el president Puigdemont és defensar la nostra llengua", ha sentenciat Geis.

La número 2 de la candidatura gironina, Carme Renedo, ha remarcat que “ara toca restitució i recuperar la il·lusió. Protegim la garba de la cultura amb la papereta del vot. Protegim la llengua abans que no sigui massa tard. I encara que dubteu, encara que no ho veieu clar, feu confiança en un equip transversal que deixarà la pell per assolir la independència.”

L’alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, ha recordat que “Argelers i l'exili tenen una vinculació molt estreta amb el meu poble". "Hem estat un poble de pas per la gent que marxava a l'exili i serem un poble de pas pel teu retorn, president", ha conclòs Lanero.