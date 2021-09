Dos homes seran jutjats a Tarragona per haver-ne estafat un altre i haver-li sostret més de 10.000 euros del seu compte corrent. Els fets es remunten al febrer del 2020 Els dos estafadors van fer creure la víctima que tenia un virus a l'ordinador. El van avisar per telèfon, dient-li que era empleat de Microsoft i que faria les gestions per resoldre la incidència. D'aquesta manera, els acusats van poder accedir per control remot a l'ordinador i obtenir les claus d'accés del seu compte bancari, d'on en van extreure diners i van fer compres per Internet per un valor de gairebé 10.700 euros, segons recull l'escrit de fiscalia.