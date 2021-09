Un "macrobotellón" a la platja del Bogatell ha acabat amb aldarulls quan la majoria de joves que hi participaven ja havien abandonat el lloc. Pels volts de les sis del matí, alguns grups violents han provocat destrosses a restaurants de la zona, han cremat motocicletes a l'avinguda del Litoral i han acabat llençant ampolles al dispositiu dels Mossos d'Esquadra que intentava fer retornar la pau al lloc. Els enfrontaments han tingut lloc a l'alçada de l'espigó del Bogatell, a tocar de la Nova Icària. La policia ha acabat dispersant els violents passades les set del matí. Durant tota la nit, Guàrdia Urbana i SEM han hagut d'atendre a diversos ferits en baralles i a víctimes de robatoris provocats per aquests mateixos grups.

El "botellón" del Bogatell s'ha desenvolupat amb certa normalitat fins a primera hora del matí. Durant la nit s'han produït diversos incidents a mesura que passaven les hores. El nombre de participants ha anat a més i també la tensió entre ells. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès diversos joves per intoxicacions i també ferits en diverses baralles. Almenys a la platja de la Mar Bella hi ha hagut algunes ganivetades.

Altres joves també han denunciat atacs indiscriminats per grups que només buscaven brega. La tensió ha crescut sobretot a partir de les tres de la matinada. El "macrobotellón" s'ha dut a terme sense presència policial estable al passeig marítim ni a la platja. Només alguns furgons de la Guàrdia Urbana i del SEM han fet acte de presència al lloc quan se'ls ha requerit.

Fonts policials han explicat que malgrat no han estat visibles durant gran part de la nit, el dispositiu de seguretat que s'ha fet de manera conjunta amb els Mossos d'Esquadra ha estat en tot moment pendent de com es desenvolupaven els fets al litoral barceloní. De fet, a partir de les sis del matí diverses unitats dels Mossos d'Esquadra han hagut d'actuar per disturbis.

La majoria de joves ja havien començat a marxar cap a casa des d'aproximadament les cinc de la matinada. Pels volts de les sis, un reduït grup de violents ha cremat diverses motocicletes i senyals de trànsit que han arrencat del terra. També han trencat portes i finestres de locals del passeig marítim i han fet saquejos en almenys un restaurant.

La intervenció policial s'ha allargat fins a primera hora del matí per intentar dispersar aquest petit grup. En aquest moment, hi ha hagut també llançament d'ampolles al cordó policial i als periodistes que seguien el desenllaç del "botellón".

Aquesta és la tercera nit de "botellons" a Barcelona i la segona que acaba amb disturbis després dels protagonitzats divendres per grups violents a l'avinguda Maria Cristina i els entorns de la plaça Espanya que va acabar amb 22 persones detingudes, 34 ferits entre els assistents i 5 agents dels Mossos lesionats.

Una trentena de detencions

El director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha informat aquest diumenge que han fet una trentena de detencions durant una nova nit d'aldarulls a Barcelona. Segons Ferrer, es tracta de detencions "qualitatives i interessants" perquè són persones que han estat arrestades als llocs dels fets per robatoris amb força i actes violents. En una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, Ferrer ha dit que gràcies a l'ús de drons i agents de paisà han pogut fer una "extracció controlada" en un restaurant saquejat del Bogatell. Segons el director dels Mossos, hi ha hagut 39 atesos pels serveis mèdics, però cap greu. Per Ferrer ha estat "una nit amb menys incidents que l'anterior, sens dubte".

Ferrer ha destacat que, a diferència de la nit anterior, en principi no tenen constància de ferits per arma blanca. Dissabte a la matinada hi va haver diversos apunyalaments durant el macrobotellot a l'avinguda Maria Cristina. Els atesos d'aquesta matinada de diumenge han estat, sobretot, per casos d'intoxicacions etíliques, cops o talls d'ampolla, segons ha dit el director dels Mossos.

Pere Ferrer ha valorat positivament el dispositiu conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana, que va permetre evitar que es repetissin els disturbis a la zona de la Fira de Barcelona. Tot i que ha dit que no veu amb bons ulls que els macrobotellots es desplacin a la platja, sí que ha admès que la zona "és més gestionable des del punt de vista de l'ordre públic". "A Maria Cristina estàs encaixonat, i no és un espai de treball fàcil per donar una resposta, per això es va blindar", ha afirmat.

El director dels Mossos ha assegurat que aquesta matinada una "enorme part de la gent estava de manera ordenada a la platja en petites rotllanes". Cap a quarts de quatre, ha arribat un grup "petit" d'entre 20 o 30 persones amb capacitat d'arrossegar altres persones que ha començat a cometre delictes. "Són delinqüents", ha dit Ferrer, preguntat per aquests grups.

Ferrer ha afirmat que els macrobotellots en sí no són un problema d'ordre públic, sinó d'incompliment de les ordenances, i que actuar o no depèn de les circumstàncies. Pel director dels Mossos, el problema arriba quan les festes "es van degenerant i hi ha comportaments que sí que són delictius", com les destrosses o els saquejos. La prioritat de la policia, ha dit, és evitar precisament aquests fets penals. En aquest context, l'acció policial "ha de ser ponderada" per evitar una escalada dels disturbis.