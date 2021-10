L'expresident del Govern Jordi Pujol ha sol·licitat la lliure absolució en el procés que se segueix contra ell i els seus set fills per formar presumptament una organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades valent-se del seu càrrec, i ha insistit a situar l'origen de la seva fortuna en un dipòsit de diners a l'estranger que va constituir el seu pare, Florenci Pujol, per amortitzar l'impacte econòmic que pogués tenir per a la família el "risc polític" que va assumir el seu fill.

En l'escrit de defensa, Pujol assevera que "no existeix un sol ingrés en el patrimoni dels seus fills" i nega que "tingui una relació causal amb un abusiu i il·legítim exercici de la seva autoritat i potestats públiques", per la qual cosa conclou que "procedeix la lliure absolució".

Així, l'anterior cap del Govern explica que la seva carrera professional va començar amb "una forta vinculació al seu pare", amb qui detalla que va tenir entre mans "projectes de tanta dimensió" com els Laboratorios Fides o Banca Catalana.

No obstant això, explica que "aviat l'activitat política va passar a reclamar més obstinació i esforç", fins al punt que "la mateixa activitat econòmica també va quedar reorientada i al servei del projecte polític". En aquest sentit, esmenta la publicació de l''Enciclopèdia Catalana' o de la 'Revista Destino'.

"La profunda inestabilitat política i els riscos" que Pujol assumia van provocar "inquietud i desassossec" en el seu pare, que aventurava un "futur incert" per al seu fill i la seva descendència, relata.

Pujol exposa que, per "garantir l'estabilitat econòmica de la seva nora i nets", el pare els va fer saber que "constituïa un dipòsit a l'exterior, amb el desig que es mantingués unit i intacte, per amortitzar futures eventualitats de necessitat econòmica pel risc polític" que assumia l'expresident.

Quan va morir el seu pare, Pujol indica que es va enfortir el desig de "respectar la seva voluntat" en relació amb aquests "fons familiars", que aleshores ascendien a 140 milions de pessetes en dòlars.

Assegura que aquells diners "no tenen cap relació" amb els seus càrrecs polítics. "Mai, en l'exercici de la seva alta funció pública, Jordi Pujol i Soley va torçar el seu recte i digne exercici", afirma la defensa, per destacar que va actuar així fins i tot "desoint l'interès general per motivacions econòmiques que afavorissin l'interès particular o dels seus fills".

En la mateixa línia, l'escrit afegeix que Pujol "no es va prestar mai a desplegar gestions d'invitació, incitació, suggeriment o influx de prevalença sobre autoritats resolvents o funcionaris informants en interès o a petició dels seus fills o cònjuge, ni tampoc va ser mai requerit per aquests en aquella direcció".