L’informe dels lletrats del Parlament que proposa modificar el reglament de la cambra i que va entrar a última hora a l’ordre del dia de la reunió de la Mesa d’ahir, ha provocat una petita sacsejada política a Catalunya en les últimes hores. El document planteja la supressió d’un article del reglament decisiu per al futur polític de la presidenta del Parlament, Laura Borràs: el que podria provocar que la inhabilitin quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obri judici oral per fraccionar contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.

ERC i CUP sospiten que Borràs volia fer servir el document, que va avançar dilluns El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, per promoure una reforma exprés del reglament. De fet, consideren que les propostes dels serveis jurídics de la cambra excedeixen les seves competències. «L’informe va més enllà de qüestions tècniques i és la comissió del reglament la que ha d’obrir la ponència conjunta per elaborar el text de la reforma del reglament», van destacar fonts anticapitalistes. Cal recordar que va ser la CUP, el 2017, qui va impulsar l’article que ara els lletrats advoquen per suprimir, introduït després de diversos conclaves sobre mesures de tolerància zero amb la corrupció. Per això ni ERC els anticapitalistes accepten ara a retirar-lo, deixant sola Borràs.

L’episodi ha provocat un nou xoc entre els socis del Govern. Fonts de Junts per Catalunya acusen Esquerra de facilitar qualsevol actuació que ajudi a desallotjar Borràs de la presidència del Parlament. I denuncien l’enèsim desacord estratègic entre els dos partits. Segons aquestes fonts, dirigents d’ERC estaven inicialment d’acord amb la reforma del reglament, però altres persones del partit «no juguen net». «No hi ha unitat en res», es lamenten. I pronostiquen que els republicans dilataran la ponència de reforma del reglament del Parlament «com a l’anterior legislatura amb el tema de la investidura a distància del president Carles Puigdemont».

Fan referència també al precedent de la votació del suplicatori al Congrés pel qual Borràs va perdre la immunitat parlamentària quan era diputada. En aquella ocasió ERC i la CUP es van absentar de la votació que va donar el vistiplau al suplicatori reclamat per la justícia. A més, l’entorn de la presidenta del Parlament assegura que la Mesa va demanar l’informe per «unanimitat», encara que la potestat de sol·licitar-lo és únicament de Borràs i no requereix el consens de la resta de grups.

El PSC va mostrar el seu malestar des de primera hora del matí. «Les modificacions legislatives les han de fer els grups en ponència, no la Mesa», va recordar la portaveu parlamentària socialista, Alícia Romero, que va afegir: «Que la Mesa presenti un document amb modificacions polítiques no ens sembla correcte, i a més el van enviar als membres de la Mesa amb menys de 24 hores d’antelació».

Els serveis jurídics van proposar els canvis sota l’epígraf de «propostes jurídiques i tècniques de reforma del reglament», però els socialistes creuen que algunes modificacions que es proposen «són de fons» i «són de part». «La presidenta del Parlament hauria de ser de tothom. La Mesa pot fer els informes que consideri, però no pot modificar lleis», va insistir Romero.

Reforma «a la carta»

Els comuns van usar arguments semblants i van carregar amb duresa contra Borràs. «El Parlament no és el seu mas, les normes són per a tots. Més quan és evident que aquests canvis tenen un propòsit molt concret de beneficiar-la», va dir el portaveu d’En Comú Podem, David Cid.