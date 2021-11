Del 2010 al 2012, quan tenia entre 12 a 14 anys, el va agredir sexualment, el va colpejar, el va amenaçar amb una arma blanca, el va castigar «gratuïtament» i el va humiliar de paraula. Aquest breu però contundent relat és el que exposa sobre una víctima el jutge de Barcelona Miguel Ángel Tabares Cabezón a la interlocutòria de processament contra Víctor P. G., professor del col·legi de La Salle Bonanova i entrenador del seu equip de futbol. El magistrat avala que el denunciat presumptament va cometre un delicte d’agressió sexual contra un exalumne i exjugador del club, G.C.G., que es va convertir en el seu fillastre. La resolució, a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, sosté que hi ha indicis contra Víctor P. G. i fixa per al 16 de novembre la seva compareixença al jutjat per comunicar-li la seva situació. Hi ha una altra causa contra l’educador per uns presumptes abusos sexuals anteriors a la seva etapa de mestre al Viaró Global School de Sant Cugat (de l’Opus Dei). G.C.G., que ara és més gran, va denunciar que Víctor P. G. l’havia obligat «en moltes ocasions» a masturbar-se en la seva presència, mentre ell feia el mateix. Però altres vegades era el mateix imputat qui li feia una fel·lació, li feia tocaments per tot el cos, especialment en els glutis, i «li sol·licitava mantenir relacions sexuals completes», s’estableix en interlocutòria de processament.

Clima de terror durant anys

El jove va viure en un clima de terror durant aquests anys. A la seva denúncia, la víctima va precisar els cops, les amenaces i les humiliacions que li proferia el docent. Víctor P. G. no només en va ser el professor: també el seu entrenador de futbol i el marit de la seva mare. «Els fets es produïen tant a l’escola com a diversos domicilis familiars i en viatges», destaca el togat. Els informes medicoforenses assenyalen a més que l’imputat «castigava o humiliava» el menor si les peticions no eren complagudes. El jutge ressalta que el relat de G.C.G. «resulta creïble» per «la seva claredat, espontaneïtat, lògica i coherència» i, per tant, és «prou indici» per continuar la causa contra Víctor P.G. El titular del Jutjat d’Instrucció número 6 de Barcelona deixa oberta la possibilitat d’acusar el professor i entrenador de futbol de dos tipus de delicte diferents: atemptat contra la llibertat sexual utilitzant la violència i la intimidació i també mantenir relacions sexuals amb un menor de 16 anys en aquestes mateixes circumstàncies.

La condemna pot arribar als 10 anys de presó, ja que el magistrat apunta que aquesta situació d’intimidació i violència poden haver-se exercit amb «caràcter particularment degradant o vexatori», davant d’una persona «en una situació d’especial vulnerabilitat per raó de la seva edat» i al si d’una «relació de superioritat i parentiu». Els informes forenses assenyalen que la víctima pateix un estrès posttraumàtic com a conseqüència del que ha viscut. El professor de La Salle es va acostar a G.C. a través de la seva mare. No només es va fer amic de la dona, sinó que va iniciar amb ella una relació sentimental seriosa. Amb el temps, es va traslladar a viure amb ells i la nova parella va tenir tres fills, germanastres de la víctima. Segons el testimoni de G.C.G., el sospitós va desplegar sobre ell un control ferri a partir del 2008. En complir els 12 anys, el 2010, les agressions sexuals van començar als vestidors en què es canviaven després d’ajudar-lo a entrenar el seu equip de futbol base i abans de tornar a casa. El denunciant va detallar abusos també a l’habitatge familiar i les pallisses que va patir per no revelar el secret, així com les amenaces amb un ganivet de cuina, unes tisores i les claus del cotxe.