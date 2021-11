La magistrada del jutjat d’instrucció 2 de L’Hospitalet de Llobregat ha arxivat la denúncia per un desnonament que va deixar al carrer per error una dona gran de 97 anys i veïna de l’Hospitalet a principis d’any. Aquest error va suposar que Rosario Bravo perdés gran part dels béns personals que hi havia a casa seva.

Després de prendre declaració als investigats, diversos testimonis, així com la informació que consta a la denúncia i altres diligències acordades pel jutjat, la jutgessa resol que «no es donen els il·lícits penals pels quals es va iniciar la denúncia» i deixa oberta la via civil perquè la perjudicada pugui exercir les accions que consideri oportunes.

En la seva resolució, la magistrada exposa els fets ocorreguts al llançament i reconeix l’«error que va donar lloc a l’entrada al domicili» de Rosario, però remarca que «ha quedat evidenciat que no hi va haver negligència per part dels actuants». «Encara si s’acceptés la tesi de l’acusació que afirma que s’ha incorregut en negligència, els delictes denunciats no permeten la comissió imprudent», remarca el text.

La jutgessa apunta que, en arribar els actuants a l’edifici, no hi havia identificació de cap dels residents, que van pujar a l’àtic i van veure una lletra «A» al replà. Així, diu que van preguntar a una veïna i els va confirmar que era l’àtic primera i que quan van entrar a casa aquesta mostrava signes que ningú hi vivia.

En els interrogatoris, tant els testimonis com els imputats ja van insistir en, com apunta ara la jutgessa, que es va produir un error en assenyalar l’habitatge que havia de ser desallotjat, encara que «tots els indicis» portaven al domicili de Rosario Bravo. En lloc de dur-se a terme el desnonament a l’àtic primera, es va executar al sobreàtic, que és la residència de la dona. «Creiem que era l’àtic i allà només hi havia una porta», va reconèixer una persona que va intervenir en el llançament.

Els estris perduts, segons la família de la dona gran, van sumar inicialment la quantitat de 23.000 euros, encara que la llista ha anat creixent cada vegada que es descobreix algun element desaparegut.