La Sagrada Família ha il·luminat aquest dimecres al vespre l'estel que corona la torre de la Mare de Déu, la segona més alta del temple amb 138 metres d'alçada, a l'espera que s'acabi la torre de Jesucrist. L'estrella té 12 puntes, un diàmetre de 7,5 metres i un pes de 5,5 tones, i ha estat beneïda prèviament pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, després d'una missa multitudinària i amb intervenció musical de l'Orfeó Català coincidint amb la jornada de la Immaculada Concepció.

El programa d'actes ha començat al matí amb un cerimonial de la cultura popular a dins de la basílica i una ballada de sardanes amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona a l'entorn del recinte. L'acte l'han encapçalat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i dins la basílica hi ha actuat la Cobla Sant Jordi, els Gegants de la Ciutat, l'Àliga, l'Esbart Gaudí i els castellers de la Sagrada Família.

A la tarda, a les 18.00 hores, ha començat l'acte litúrgic, presidit per l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, en què s'ha estrenat la composició amb els arranjaments del gironí Marc Timón de la peça 'Magnificat', en homenatge a la Mare de Déu, interpretada per l'Orfeó Català i un conjunt instrumental de metall i percussió, acompanyats per l'orgue. Durant la missa, a la qual ha assistit l'arquebisbe emèrit de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, altres bisbes catalans i l'abat de Montserrat, Manel Gasch, Omella ha volgut destacar tota la simbologia cristiana de la capital catalana, amb temples vinculats a la família de Jesús, començant pel temple expiatori del Tibidabo, passant per la Sagrada Família i acabant a Santa Maria del Mar. Al final de la missa també s'ha pogut veure i escoltar una intervenció gravada pel Papa Francesc, que ha destacat el paper d'Antoni Gaudí com a arquitecte basat en la naturalesa i la Bíblia.

La celebració ha comptat també amb la presència de moltes autoritats civils, com per exemple la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; l'inspector general de l'Exèrcit, Fernando Aznar; el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena; la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; els tinents d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni i Albert Batlle; el líder del PSC, Salvador Illa; el secretari general de Foment del Treball, David Tornos, i els membres del patronat de a Junta Constructora de la Sagrada Família, entre altres.

Tot seguit, cap a les 19.50, s'ha inaugurat i il·luminat la torre de la Mare de Déu i s'ha encès l'estel de vidre de 12 puntes que la corona. Durant l'acte a l'exterior, davant de centenars de persones i amb un fred i un vent intens, el cardenal Omella ha fet la benedicció de la torre, que s'ha il·luminat fins a arribar a l'estel, amb l'acompanyament del cor de l'Orfeó Català i un conjunt instrumental, sota la direcció de Marc Timón.

Feta de vidre texturat amb una estructura d'acer inoxidable a les arestes, de dia els vidres estaran il·luminats pel sol, i de nit la claror sorgeix de l'interior, des dels focus instal·lats a la base de les puntes. La instal·lació s'ha dissenyat tenint en compte les inclemències del temps que haurà de suportar, des de la calor, el fred i la pluja fins a l'eventual caiguda d'un llamp. Les llums de l'estel s'encenen i s'apaguen amb un control remot.