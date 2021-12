Salvador Illa va confirmar ahir el que en les últimes setmanes s’havia convertit en un secret de domini públic dins del PSC: que Miquel Iceta, actual primer secretari dels socialistes catalans, serà nomenat president del partit quan Illa ocupi la primera secretaria, després del congrés d’aquest cap de setmana.

«Proposaré als delegats una executiva en què Miquel Iceta presideixi el nostre partit i en què Núria Marín sigui la vicepresidenta. Crec que és un tàndem que pot funcionar molt bé, i espero que els delegats li donin suport», va explicar Illa en una gravació difosa pel PSC.

Illa també va lloar l’«experiència política» d’Iceta i la seva «actitud positiva davant de les coses». De fet, l’actual primer secretari va ser qui hi va confiar per portar el dia a dia del partit quan el va convertir en secretari d’Organització. Una de les principals incògnites del conclave del cap de setmana és, precisament, en qui recaurà ara aquesta responsabilitat.

L’anunci d’Illa significa que Iceta serà amb tota seguretat president del partit, i que prendrà el relleu en aquest càrrec de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat. La llista que presentarà Illa al congrés, que precisament s’ha convocat de manera extraordinària per consagrar el seu ascens a la primera secretaria, no tindrà oposició.

La resposta d’Iceta

Després de l’anunci, Iceta va confirmar via Twitter que acceptarà el seu nou paper dins dels socialistes catalans. «Salvador, em tens a la teva plena disposició per continuar treballant per eixamplar i enfortir el projecte polític del socialisme català. Som-hi!», va escriure el també ministre de Cultura i Esports.