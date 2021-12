L’Audiència de Barcelona va donar un termini d’un mes a partir d’ahir a l’exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos perquè entri a la presó i compleixi la condemna pel cas Mercuri. En una interlocutòria, els jutges li ordenen ingressar a la presó per complir la condemna de tres anys que el tribunal li va imposar per dos delictes de tràfic d’influències per instar la policia local a retirar multes als seus familiars en aquesta trama de corrupció urbanística.