El «cas Serveis Socials» sobre sobresous i contractació irregular per 20 milions d’euros a l’atenció als més vulnerables a Barcelona, ​​destapat per El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, ha arribat a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) de la mà del sindicat CGT i amb el suport de la CUP.

Aquesta organització sindical ha analitzat en profunditat les dades sobre les suposades anomalies al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, un ens públic creat el 2006 i que s’encarrega de la gestió de diversos serveis, com els centres on viuen menors tutelats, pisos per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills, residències de persones amb discapacitat i centres de teràpia ocupacional.

El president és el titular de la Conselleria de Drets Socials i el vicepresident, el responsable de l’àrea a l’Ajuntament de Barcelona.