Les persones que donin positiu en un test d'antígens que s'hagin fet a casa (autodiagnòstic) ho podran notificar per telèfon a la farmàcia, que activarà el circuit. Així, la farmàcia farà constar el resultat positiu de la covid-19 en l'historial clínic i això permetrà notificar els contactes estrets i tramitar la baixa laboral. De fet, a Catalunya les baixes s'han triplicat en tres setmanes, ja que han passat de les 27.249 en la segona setmana de desembre a les 79.484 al finalitzar el 2021, cosa que ha congestionat encara més els centres d'atenció primària. Per descongestionar uns ambulatoris saturats per l'explosió de contagis arran de la variant òmicron, Salut ha optat per aprofitar la xarxa que es va establir fa mesos per als tests supervisats en farmàcia i ampliar-la a les proves d'automostra que es fan a casa. Una xarxa de la qual formen part unes 1.300 farmàcies, el 40% de les 3.200 que hi ha a Catalunya, i que són les que ja tenen la capacitat d'introduir un positiu en el sistema de La Meva Salut. «És un canal més que ens pot facilitar molt la recollida de positius en un moment d'altíssima incidència, però és una mesura temporal que no està pensada per a una durada indefinida», ha afirmat la directora del Servei Català de Salut, Gemma Craywinckel.

Asimptomàtics o lleus Amb aquest nou protocol, una persona que doni positiu en un test fet a casa i que no presenti símptomes, o siguin lleus, ja no ha de contactar amb el CAP, sinó trucar a una farmàcia acreditada perquè aquesta introdueixi el contagi en el sistema. El ciutadà haurà de comunicar el seu DNI o número CIP, telèfon de contacte i la marca del test d'antígens, sense necessitat d'aportar cap imatge del positiu: n'hi ha prou amb la paraula. «Funciona a partir de confiança», ha dit Craywinckel, que ha recordat que des de fa una setmana el Departament de Salut ja dona validesa a un positiu per test d'automostra notificat per telèfon o per altres vies telemàtiques als ambulatoris i que aquests ja no ho corroboren amb una segona prova, precisament per reduir la saturació. Casas, d'altra banda, ha destacat que «l'ideal» és que qualsevol farmàcia pogués fer la notificació, però, amb la saturació dels CAP per la variant òmicron, ha defensat la necessitat d'habilitar ja aquesta «via addicional» per al diagnòstic de contagis amb les oficines existents, el llistat de les quals es pot consultar via web i que està obert a noves adhesions.