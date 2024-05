El PSC demana estabilitat per als empresaris gironins

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha estat amb Sílvia Paneque i Víctor Puga, candidats a la llista al Parlament, a Blanes i Lloret de Mar amb els alcaldes Jordi Hernández i Adrià Lamelas. Sílvia Paneque ha afirmat davant diferents representants de la indústria, el comerç i el turisme de la Selva que "el sector empresarial ha de tenir suport i estabilitat per ser encara més competitiu. La pandèmia i la sequera han afectat en negatiu el sector. L'estabilitat i el treball rigorós de la Generalitat han d'ajudar a sortir enfortits d'aquests anys difícils".

Ha posat com a exemples l'aeroport de Girona-Costa Brava, la C-32 o les variants de Les Presses i Olot, els canvis i modernització de la xarxa ferroviària i el corredor mediterrani com a infraestructures pendents de la Generalitat que han de contribuir a la competitivitat del país.

Per la seva part el ministre Hereu ha parlat de "més eficiència sostenible i innovació digital, més visió energètica per un país més preparat per al turisme sostenible i l'aposta urgent i vital per a la indústria per fer de Catalunya un referent a l'Estat i a Europa".