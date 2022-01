Les més de 50 baixes per covid entre els maquinistes de Renfe han obligat l’operadora a redissenyar aquests dies el seu servei a Catalunya, cancel·lant entre 20 i 30 trajectes diaris i oferint puntualment transport per carretera en alguns trams. Pel que fa a ahir diumenge, la companyia estima que les anul·lacions van ser una desena.

S’hi compta, per exemple, el servei de l’R3 que havia de sortir a les 13.44 hores de la Tor de Querol, però no va circular fins a Vic, per la qual cosa Renfe va oferir transport alternatiu per carretera.

Segons explica l’empresa al Periódico, del mateix grup editorial que el Diari de Girona, les baixes per la pandèmia els han obligat a reestructurar la seva operativa, amb el repte de «minimitzar» les afectacions per al passatger, ja que substituir els maquinistes és «complex» i moltes vegades no resulta possible.

D’aquesta manera, les retallades s’estan cenyint a la xarxa de Rodalies, que és on hi ha més alternatives per «garantir la mobilitat de l’usuari». També s’intenta que afectin serveis d’escassa demanda i amb opció d’altres freqüències. La companyia ja va alertar d’aquesta situació el desembre passat.

Renfe assegura que els trens de l’AVE i llarga distància no s’estan veient afectats atesa la seva gran afluència en aquestes dates, que faria encara més difícil recol·locar aquests passatgers que viatgen lluny.

Es tripliquen les baixes laborals

Les baixes laborables relacionades amb la covid s’han triplicat en tres setmanes a Catalunya, passant de les 27.249 la segona setmana desembre a les 79.484 al terme del 2021.

La variant òmicron ha disparat fins a xifres rècord els contagis per coronavirus, que aquest desembre passat s’han duplicat cada setmana fins a l’actual xifra de 123.927 positius els últims set dies.

Amb aquesta explosió del virus, les baixes també han experimentat un creixement important: 27.249 la setmana del 9 al 16 de desembre; 45.117, la del 17 al 23 i 79.484, entre el 24 i el 30 de desembre, segons dades que va avançar TV-3 i van confirmar a Efe fonts del Departament de Salut.