Catalunya ha simplificat el sistema de baixes i altes per covid-19 amb l’objectiu d’alleujar els centres d’atenció primària (CAP), que estan saturats a causa de l’ingent nombre de contagis d’aquesta sisena onada pandèmica en què la variant òmicron, més contagiosa, ja és la dominant. La Conselleria de Salut crida els contagiats amb covid-19 que presentin símptomes lleus a no acudir als centres de salut. En aquests moments, a Catalunya hi ha 123.406 persones que estan de baixa a causa de la covid-19. I un 3,4% dels sanitaris estan de baixa per aquesta malaltia.

Els CAPs demanen que els positius lleus i asimptomàtics no vagin als centres sanitaris Així, des d’aquest dimecres, les persones que necessitin una baixa perquè tenen coronavirus i no poden teletreballar podran tramitar-la a través d’una farmàcia adherida al programa TAR, obrint una e-consulta a través de La Meva Salut o a través de citasalut.gencat.cat (en l’apartat «símptomes covid»). Com a últim recurs, la persona podrà trucar al CAP o al 061 i demanar la baixa, però aquesta és «l’última possibilitat i la menys recomanable», segons Salut. A més, la novetat presentada avui per la conselleria és que, des del moment que l’usuari tramita la baixa, rebrà una alta diferida per a set dies després. «Vivim una situació excepcional que requereix mesures excepcionals», ha dit com a justificació en roda de premsa la secretària general de Salut, Meritxell Masó. La persona que demani la baixa a través d’una de les quatre possibilitats esmentades anteriorment, rebrà un SMS per identificar els contactes estrets i tramitar la baixa, que, no obstant, haurà de firmar el metge de capçalera. La Conselleria de Salut també ha demanat a l’Estat que «estableixi mesures excepcionals» i permeti tramitar les baixes amb una declaració d’autoresponsabilitat, com ja va reclamar ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. La gran diferència amb aquest mètode és que amb la declaració no intervé el metge i aquesta declaració s’entrega a l’empresa. Aquests són tots els símptomes de la variant òmicron de la covid-19