El Consell de Governs Locals s'ha reactivat després de set anys d'inactivitat i ha celebrat aquest dimarts la seva sessió constitutiva al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, presidirà aquest òrgan estatutari format per 100 batlles de Catalunya i que representa el món local davant el Govern i el Parlament. «Hem de ser la veu del territori a la Generalitat i els ulls de la Generalitat al territori», ha apuntat Lladó. «Aquest Consell serà una eina transformadora per a Catalunya i una força per afrontar els grans reptes de futur del món municipal», ha continuat la presidenta del Consell de Govern Locals, que ha situat la manca de competències i el finançament com dos dels principals desafiaments.