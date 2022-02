La jutgessa de vigilància penitenciària ha revocat el tercer grau o règim de semillibertat que la Generalitat va concedir el setembre del 2021 a l’exdirector general del Palau de la Música Jordi Montull, que va entrar a la presó el juny del 2020 per complir la pena de set anys i mig de presó que se li va imposar pel saqueig de l’entitat cultural. La junta de tractament de la presó de Brians 2 es va oposar a aquesta mesura i va ser la Secretària de Mesures Penals de la Generalitat qui li va atorgar.

En una interlocutòria, la titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària número 2 de Catalunya estima el recurs de la Fiscalia de Barcelona i ordena que Montull torni al segon grau, de manera que no podrà sortir de la presó durant el dia ni els caps de setmana, com fins ara. A la seva interlocutòria, la magistrada conclou que la concessió del tercer grau a Montull per part de la Generalitat va ser «prematura», en no haver complert una quarta part de la condemna, tenint en compte la naturalesa i «gravetat» dels delictes que va cometre en el saqueig al Palau de la Música i la durada de la condemna. La togada considera que no és prou motiu per atorgar el tercer grau penitenciari el delicat estat de salut de qui va ser mà dreta de l’expresident del Palau Félix Millet. La decisió ja és executable, però es pot recórrer.

La resolució concreta que si bé el penat presenta patologies de caràcter crònic i persistent, sobretot cardiovasculars, l’«única limitació funcional observada consisteix en dificultats en la mobilitat», considerant-se que «la capacitat de reincidència» delictiva «no ha disminuït», no existint tampoc «raons humanitàries o de dignitat personal» que justifiquin la semillibertat.

La jutgessa recorda també en el seu escrit que «la individualització» de la situació penitenciària d’un reu «s’ha d’orientar a la resocialització del penat en la mesura que sigui necessari i sense descuidar les altres exigències de prevenció general i especial ni els límits que aquestes han de respectar en un Estat social i democràtic de dret».