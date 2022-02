La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha valorat «molt positivament» la reobertura de l'oci nocturn. El secretari general de la patronal del sector, Joaquim Boadas, ha assegurat que «gairebé» totes les discoteques que van obrir van fer «ple absolut» i, en aquest sentit, ha celebrat la «resposta» de la gent a l'hora de tornar a omplir els locals. «Estem contents i satisfets amb la reobertura», ha valorat Boadas. Així mateix, la Fecasarm ha tornat a demanar que no es «criminalitzi» al sector per les imatges de gent sense mascareta a les pistes de ball. Boadas ha assegurat que els locals estan informant de la normativa a través dels cartells, el personal de seguretat i els discjòqueis.

La Fecasarm ha celebrat que la gent hagi assistit «de forma multitudinària» als locals d'oci nocturn. En la primera nit de reobertura han estat majoritàriament estudiants, segons la patronal. De cara al cap de setmana preveuen «encara més» assistents, sobretot la nit de dissabte. Sobre l'ús de la mascareta, la Fecasarm ha insistit a dir que estan «readaptant» i «reeducant» als assistents a dur-la posada a la pista de ball. «Estem fent una feina molt important de reacostumar la gent a complir una sèrie de normes que fins ara no han complert perquè han estat gaudint de l'oci en espais il·legals», ha opinat Boadas. Després de tot, el secretari general de la Fecasarm ha subratllat, de nou, que el tancament a les portes de Nadal «mai s'hauria d'haver produït». En aquesta línia, ha dit que no acceptaran «de cap manera» que s'obligui a abaixar la persiana dels locals, ja que suposaria la «inviabilitat» de molts negocis que es troben en una situació «límit».

Pla de rescat per al sector

Després de portar 20 dels últims 23 mesos amb les portes tancades, la Fecasarm ha tornat a reclamar un pla de rescat per al sector de l'oci nocturn. Boadas ha avançat que volen que les compensacions s'ajustin a un 50 o 60% de les pèrdues, el que consideren «proporcional» a la «intensitat, severitat i durada» de les restriccions. A banda, la patronal també està treballant amb la plataforma d'empresaris afectats per la covid-19 per reclamar responsabilitat patrimonial a la Generalitat i a l'Estat.