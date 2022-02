La Policia Nacional ha detingut un dels fugitius més buscats d'Europa en una urbanització de luxe propera a Barcelona. L'arrestat, E. K. àlies DEC, estava en cerca i captura a Eslovènia per traficar amb més de 300 quilos d'heroïna provinent de l'Iran i formava part de la llista d'EU Most Wanted publicada per l'Europol. Els agents van localitzar l'habitatge on s'amagava el fugitiu, van establir un complex dispositiu de vigilància en una zona boscosa i van detenir-lo per sorpresa amb la col·laboració de dos agents eslovens. En paral·lel, la Policia Nacional també ha arrestat un altre pròfug alemany en un hotel de Barcelona ciutat. L'individu estava vinculat al tràfic de marihuana i va atacar amb molta violència i ferir dos agents.

E.K, "objectiu d'alt valor"

La investigació policial per localitzar el fugitiu d'Eslovènia es va iniciar a finals del 2019 després que aquest país emetés una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) i considerés E. K. com un "objectiu d'alt valor". Entre març del 2018 i maig del 2019, el pròfug va comprar drogues i va organitzar el seu transport des d'Iran a Eslovènia amb l'objectiu de vendre-la. El transport estava format per 800 bosses d'adhesiu ceràmic, on van amagar 25 bosses especialment marcades i on hi havia un total de 302,3 quilos d'heroïna. Tot plegat viatjava a l'interior d'un contenidor que va arribar al port de Koper, a Eslovènia. Posteriorment, la càrrega va ser transportada des del port fins a un magatzem d'una empresa. E. K. s'enfrontava a 10 anys de presó per aquest tràfic de drogues.

Gràcies a la col·laboració amb la policia eslovena, els agents de la Policia Nacional van poder descobrir diverses identitats falses que feia servir E. K., els immobles on havia viscut i els vehicles que havia utilitzat. Finalment, van localitzar l'actual habitatge del pròfug en una urbanització de luxe amb camp de golf propera a Barcelona. Les característiques de la zona i l'existència d'un xat de residents per alertar de qualsevol desconegut van dificultar les tasques de la Policia Nacional, que va optar per fer una vigilància intensiva de la casa des d'una zona boscosa propera. La detenció es va fer amb una acció sorpresa i contundent, i amb l'ajuda de dos agents eslovens desplaçats expressament per a l'ocasió.

Dos agents ferits per atrapar el pròfug alemany en un hotel de Barcelona

En una altra operació, la Policia Nacional va arrestar un fugitiu reclamat per Alemanya en un hotel de Barcelona. El pròfug estava relacionat amb el tràfic de marihuana i s'enfrontava a més de 18 anys de presó. L'individu va ser interceptat a les portes de l'hotel i anava acompanyat de dues persones més. Quan els agents es van identificar, el fugitiu va reaccionar amb gran violència, va agredir els policies i va iniciar una fugida a peu. Va superar diverses tanques i parets, però finalment va ser interceptat per un agent quan intentava saltar una darrera paret. Un dels policies agredits va patir una fractura de l'os estern i diverses contusions a la cara, mentre que l'altre agent va quedar lesionat amb múltiples cops al cos.