El Tribunal de Comptes va comunicar ahir als condemnats per la consulta del 9-N del 2014, l’expresident de la Generalitat Artur Mas; els seus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau, i l’exsecretari general de Presidència Jordi Vilajoana, que ha procedit a aixecar l’anotació que al Registre de la Propietat establia que els seus habitatges havien estat embargats per cobrir els 4, 9 milions que se’ls va imposar en la sentència. Una quantitat que amb interessos i costes superava en realitat els 6,3 milions d’euros.

Fonts jurídiques van assenyalar que l’embargament que hi havia sobre els habitatges encara no s’havia aixecat, malgrat que ja s’havia abonat la quantitat imposada en sentència per una discrepància en el càlcul dels interessos que s’havien de pagar entre la ja exconsellera del tribunal Margarita Mariscal de Gante i les defenses.