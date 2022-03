L’avantatge del «no» a la independència de Catalunya sobre el «sí» continua eixamplant-se. El Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat va publicar ahir una enquesta òmnibus anual efectuada a finals del 2021 que reflecteix que el 53,3% dels catalans rebutgen la independència mentre que el 38,8% estan a favor d’un estat independent. L’últim sondeig del Govern, que es va difondre el gener del 2021, situava en quatre punts la diferència a favor del «no».

El treball de camp es va elaborar amb una mostra de 1.200 persones a partir de 18 anys i residents a Catalunya entrevistades presencialment entre el 17 de novembre i el 17 de desembre del 2021. Preguntats sobre què hauria de ser Catalunya, el 34% d’enquestats defensa que sigui una comunitat autònoma; el 30,7% aposta perquè sigui un estat independent; el 19,7%, un estat dins una Espanya federal; i el 8,4%, una regió d’Espanya.

On segueix havent-hi una àmplia majoria és en el dret de Catalunya a decidir el seu futur en un referèndum. El 72,6% hi estan d’acord o molt, mentre que només el 19% ho rebutja. A més, el 48,9% pensen que Catalunya té un nivell insuficient d’autonomia, per un 34,8% que creu que en disposa de prou i un 7,8% que pensa que en té massa.

L’impacte de l’aixecament dels peatges i de la pandèmia ha estat escàs als ulls dels catalans. El 75,5% dels catalans no han augmentat els seus desplaçaments malgrat la gratuïtat de les autopistes i un 79,7% afirma que la pandèmia tampoc no ha alterat el mitjà de transport habitual. Això sí, el 28% dels barcelonins sí que es mouen amb un mitjà de transport diferent. El 94% dels enquestats segueix en el mateix lloc de residència que abans de l’impacte de la covid-19 i només un 30% es traslladaria a un municipi més petit si pogués teletreballar.

La gestió del servei de Rodalies hauria d’estar en les mans de la Generalitat per a un 70,1%, però no hi ha consens en qui ha de pagar la construcció i el manteniment de les autopistes perquè un 48,2% considera que han de ser tots els ciutadans via impostos i un 42,1% només aquells que les facin servir. Pel que fa a l’ampliació del Prat, el 48,8% defensa que no s’ha de fer encara que no comporti un impacte ambiental, i només el 30,8% n’és partidari.