La Fiscalia Europea ha obert una investigació per determinar si l’empresari i exdirigent de Convergència Democràtica (CDC) David Madí va pretendre influir en el repartiment dels fons europeus per a la reactivació de l’economia espanyola després de la pandèmia de la covid-19 i presumptament desviar-los de forma fraudulenta. Aquesta actuació, segons les mateixes fonts, podria constituir un presumpte frau de subvencions de la Unió Europea (UE).

El Ministeri Fiscal, amb seu a Luxemburg, ha signat un decret d’incoació del procediment després que el titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona, ​​Joaquín Aguirre, li remetés la transcripció d’una conversa mantinguda el 20 d’octubre del 2020 entre l’empresari i exalt càrrec de CDC David Madí, un dels integrants durant el procés del conegut com a «estat major» de l’expresident català Carles Puigdemont, i el consultor financer Joan Ferran Oliva, en què s’al·ludeix al possible repartiment irregular dels fons europeus. Totes les ajudes a Espanya, que s’anomenen «Next Generation», pugen a 140.000 milions d’euros, segons es destaca en la gravació de la trucada.

La Secció 21 de l’Audiència de Barcelona va donar suport el 23 de desembre de 2021 a la decisió del magistrat Aguirre, en contra del criteri de la pròpia fiscalia espanyola i les defenses dels encausats en el cas Voloh, en què s’investiga la presumpta corrupció i finançament del procés independentista. El tribunal sosté que «tampoc podria descartar-se» que «la finalitat que animés l’investigat [David Madí] fos la de desviar fons públics obtinguts i invertir-los il·lícitament».

Aguirre ja ha remès una part de la documentació, com les actuacions d’entrades i escorcolls, a la Fiscalia Europea que, per part seva, li ha requerit ara que també li remeti l’àudio original de la conversa que ha aixecat les sospites. Ara com ara, la institució europea tenia una transcripció de la gravació realitzada per la Guàrdia Civil que, per ordre judicial, va intervenir els telèfons de Madí i altres dels investigats.

En aquesta xerrada, l’exdirigent de CDC revela que, juntament amb altres persones de la patronal catalana Foment de Treball, entitat de la qual ell és assessor, es va reunir telemàticament amb Iván Redondo, el cap de gabinet del president del Govern, Pedro Sánchez . «El que cal fer és establir un canal per entrar [...] Jo em vaig veure amb... a Foment... Jo formo part de Foment», explica Madí, que narra els detalls sobre aquesta trobada: «Vam tenir una reunió, de petit comitè, amb Iván Redondo, d’acord? I ens ho va explicar allà... Els plantejaments són 140.000 milions d’euros». Per als investigadors, aquesta conversa podria evidenciar que es va informar del procés de repartiment dels fons europeus abans de l’anunci del Govern.

La conversa intervinguda per la Guàrdia Civil va tenir lloc uns dies abans que Madí fos detingut durant l’operació Voloh de presumpta corrupció juntament amb una vintena de persones més, entre elles l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell i l’empresari Oriol Soler. En aquesta operació es van practicar una trentena d’entrades i escorcolls efectuats aquell 28 d’octubre. La Guàrdia Civil va descobrir al telèfon de Vendrell un document que, segons fonts jurídiques, es tractava d’un «nou full de ruta» del procés. Les fonts esmentades destaquen que ERC havia traçat un pla «complex i detallat» per reactivar la via unilateral a la independència.

Sense connotació delictiva

En fer-se pública aquesta conversa amb el consultor financer, Madí va negar qualsevol connotació delictiva. La seva defensa, a més, va presentar al Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona un escrit amb la convocatòria que va fer Foment als seus membres respecte la reunió virtual amb Iván Redondo, en què van participar 50 persones. La seva intenció era demostrar que aquesta trobada no va ser clandestina ni secreta.

En el seu recurs contra l’enviament d’aquesta conversa a la Fiscalia Europea, la defensa plantejava que la interlocutòria no complia els requisits legals, ja que considerava que de la xerrada «no» s’inferia cap acord de repartiment de fons europeus.