El Consorci de les Gavarres demana regular "urgentment" l'accés al massís per l'increment d'usuaris els darrers anys

L’increment d’usuaris al massís de les Gavarres és un fet “evident” els darrers anys i que preocupa el Consorci que s’ocupa de la gestió del massís. A tall d’exemple, només els comptadors situats en quatre punts emblemàtics han registrat més de 80.000 persones en un any. Al castell de Sant Miquel hi ha pujat 50.000 persones, al Puig d’Arques 17.000, a l'ermita de Fitor s'hi van acostar 7.000 persones més i als Àngels més de 10.000. Aquestes xifres, però, es queden “molt lluny” de la quantitat de persones que accedeixen al massís, ja que l’extensió és molt gran i s’hi pot entrar per molts costats. A més, les competicions esportives han anat a l’alça i des del Consorci demanen una regulació “urgent” al Govern.

La pandèmia va suposar un punt d’inflexió en relació a l’accés als espais naturals per part de la ciutadania. Des d’aleshores, el nombre de persones que aprofiten els caps de setmana per anar a passejar, fer bicicleta o curses en zones naturals d’arreu del país s’ha incrementat de manera “evident”. Un dels espais més freqüentats és el massís de les Gavarres. El problema és que és molt complicat saber la quantitat de gent que hi passa cada cap de setmana, entre altres coses per la gran quantitat d’accessos que té.

Per això, des del Consorci de les Gavarres van apostar per col·locar comptadors d’usuaris en punts concrets i emblemàtics. Actualment n’hi ha quatre, l’ermita de Fitor, el camí del santuari dels Àngels, el Puig d’Arques i el castell de Sant Miquel. En el darrer any el nombre de visitants que han passat per algun d’aquests quatre punts ha estat de prop de 85.000 persones.

Aquesta xifra, però, queda molt lluny del nombre real de persones que han fet ús del massís i que no han passat per aquests quatre llocs emblemàtics de les Gavarres. Des del consorci reconeixen que la quantitat de persones que van a gaudir del massís és “especialment alta” els caps de setmana.

I és que cal tenir en compte que entre dissabte i diumenge es concentra una gran quantitat d’usuaris. D’una banda els passejants, d’altra els ciclistes i, cada vegada més, participants en curses de muntanya. Tot plegat ha portat al Consorci de les Gavarres a demanar una regulació “urgent” d’accés, per tal que l’ens tingui una eina per poder gestionar millor i assegurar la preservació de l’espai.

El problema, explica el gerent del consorci, Quim Gubau, és que les Gavarres no són parc natural, sinó que és un espai natural protegit. Això fa que l’ens no tingui possibilitat d’aplicar una normativa, que cal fer des del Parlament de Catalunya.

“Aquí el que fa falta és tenir una llei d’accés al medi natural, que és un tema pendent des de fa temps i que cal abordar de manera urgent. No només per les Gavarres, sinó per la resta d’espais naturals de Catalunya, ja sigui pels que tenen gorgues o per activitats esportives d’alta muntanya”, assenyala Gubau.

Massa corriols

Un dels problemes recurrents que denuncien des del Consorci de les Gavarres i també els propietaris és l’obertura “constant” de corriols que erosionen el terreny. Gubau recorda que actualment no es pot obrir un corriol nou sense autorització de l’administració i la propietat. "Qui ho fa no assumeix la responsabilitat i tampoc en fa cap manteniment. Reivindiquem que ja hi ha una xarxa de camins molt extensa i que no cal afectar", reivindica el gerent del consorci.

Amb tot, Gubau reconeix que alguns clubs ciclistes ja s'estan interessant per assumir el manteniment d'alguns corriols, un fet que Gubau considera que seria "molt positiu" i que obriria la porta a molts altres clubs per poder millorar la gestió del massís.