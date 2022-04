La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va alertar el Govern que anar a la taula de diàleg només amb l’autodeterminació condueix a la «frustració» i a la «paràlisi». Així ho va expressar en una entrevista a l’ACN: «Si va de primeres amb l’aposta del referèndum, sense cap opció més, ara mateix per la correlació de forces només es generarà frustració». I va assenyalar que les iniciatives que aporta la seva formació «apropen» al referèndum. La dirigent d’En Comú Podem, que creu que la trobada entre executius es produirà en les pròximes setmanes, ha considerat JxCat hi hauria d’anar. D’altra banda, amb les eleccions municipals a la vista, Albiach ha considerat que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s’ha de presentar a la reelecció. «Catalunya porta massa temps de derrotes i no se’n mereix una més; necessitem esperances, conquestes i avançar, perquè són molts anys de retrocessos», va raonar. Les propostes d’En Comú Podem inclouen el reconeixement de Catalunya com a nació, una reforma del sistema de finançament o la desjudicialització de la política.