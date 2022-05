L'exconseller Jordi Turull i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, han acordat presentar una candidatura única al congrés de Junts, tal com ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN.

Tots dos compartiran les funcions executives al 50%, de manera que caldrà modificar els estatuts del partit. Borràs assumirà la presidència de Junts, i Turull en serà el secretari general, després del congrés del 4 de juny a Argelers. Substituiran així a Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, respectivament.

Les funcions de la presidència de Junts no eren executives, però Borràs volia modificar això. El pacte 'in extremis' -el termini de les candidatures acaba aquest dimarts a les 16 hores- passa per modificar les funcions del càrrec.