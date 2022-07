El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) ha oficialitzat la suspensió de tots els drets i deures de Laura Borràs com a diputada i com a presidenta de la cambra. El BOPC recull que la Mesa, «ha acordat, per majoria, amb el vot contrari de la secretària segona [Aurora Madaula], la suspensió de tots els drets i deures establerts al Reglament de la presidenta Laura Borràs i Castanyer com a diputada i en conseqüència ha acordat també la suspensió de totes les atribucions com a presidenta del Parlament establertes al Reglament, amb efectes des del moment de l'adopció d'aquest acord».

També publica que, d'acord amb el primer apartat de l'article 40 del Reglament, la vicepresidenta primera, Alba Vergés, la substituirà «amb els mateixos drets, deures i atribucions». L'acord al BOPC el signen el secretari primer, Ferran Pedret, i Vergés.