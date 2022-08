Una jove de 18 anys de Sant Adrià de Besòs va rebre una punxada durant la nit del 29 de juliol a la discoteca de Cocoa Mataró (Maresme), segons informa Mataró TV. Al voltant de les cinc de la matinada, la víctima va notar una punxada a la part anterior del genoll de la seva cama esquerra i al cap de poc temps va començar a trobar-se malament.

Segons la seva mateixa versió, es va adreçar al personal de seguretat de la discoteca per posar-los en coneixement dels fets. Tanmateix, explica que no va rebre cap tipus d’ajuda i és per això que ha decidit denunciar els porters de la discoteca per omissió del deure de socors davant els Mossos d’Esquadra.

La jove va marxar de la discoteca en direcció a l’Hospital de Badalona, on va ser derivada posteriorment a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol per falta de recursos. Allà es va estar ingressada sis hores en què, segons l’informe mèdic, no va presentar alteracions en l’analítica de sang i d’orina efectuades. A més, se li va receptar un fàrmac per evitar una possible infecció d’un virus que pot acabar causant sida.

Els responsables de Cocoa Mataró no faran declaracions de moment i s’han remès al secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i província, qui previsiblement es pronunciarà respecte a això pròximament.

Aquest és el tercer cas de punxades a Mataró en el marc de l’oci nocturn. Durant la mateixa nit, segons informa Mataró TV, dues noies més, una de 16 i una altra de 19 anys, haurien estat víctimes d’una punxada. La primera al Parc Central durant els actes de les Santes i l’altra, també, a la discoteca Cocoa Mataró.