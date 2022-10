El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha autoritzat Jordi Pujol Ferrusola a moure's per l'espai Schengen, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts del tribunal a l'ACN. La defensa del primogènit de l'expresident de la Generalitat va fer la petició el 29 de setembre, i ara el magistrat ha resolt favorablement. L'escrit dels defensors de Pujol Ferrusola demanava l'aixecament de les mesures cautelars vigents de prohibició de sortida del territori estatal i la retirada del passaport, o subsidiàriament, que se li permetés deambular per l'espai Schengen mantenint la retirada del passaport. El Ministeri Fiscal s'hi oposava. Pedraz accedeix a la petició de la defensa de llibertat de circulació per l'espai Schengen atès que l'acusat «ha anat complint les obligacions imposades i atès el temps transcorregut».