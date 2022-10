Els negociadors del Parlament Europeu i del Consell -en representació dels governs- han tancat aquest dijous un acord provisional sobre la legislació europea que prohibirà la comercialització de vehicles nous de combustió -dièsel, gasolina i també híbrids- per al 2035. Això significa que a partir de llavors només es podran vendre cotxes de zero emissions.

"No és estrany que el primer acord (del paquet) 'Fitfor55' es refereixi als estàndards de CO2 per a automòbils: el ritme de canvi en els últims anys ha estat veritablement notable. La indústria automobilística de la UE està llesta, els consumidors estan ansiosos per adoptar la mobilitat sense emissions, així que avancem a tota velocitat!”, ha celebrat el vicepresident de la Comissió, Frans Timmermans.

La nova legislació, que encara haurà de ser aprovada per les dues institucions, estableix un objectiu de reducció d'emissions de CO2 del 55% per als cotxes nous i del 50% per a les furgonetes noves per a l'any 2030, en comparació dels nivells del 2021. Cinc anys després l'objectiu de reducció haurà de ser del 100%. "Amb aquests objectius, creem claredat per a la indústria de l'automòbil i estimulem la innovació i les inversions dels fabricants d'automòbils. A més, la compra i la conducció de cotxes amb zero emissions serà més barata per als consumidors", ha destacat el negociador del Parlament Europeu, l'holandès, Jan Huitema.

"És un senyal clar que la UE està decidida a avançar cap a la neutralitat climàtica i la transició verda. La mobilitat amb zero emissions serà un element fonamental per frenar el canvi climàtic que pot crear greus trastorns en molts sectors de la nostra societat, com el medi ambient, la migració, la seguretat alimentària i l'economia", ha celebrat la ministra txeca de medi ambient, Anna Hubáčková, sobre una de les iniciatives claus del paquet Fit for 55 que Brussel·les va proposar el juliol del 2021 per reduir un 55% les emissions de gasos amb efecte hivernacle per al 2030 i aconseguir la neutralitat climàtica el 2050.

Senyal per a la COP27

L'acord, que s'ha tancat a deu dies escassos que arrenqui la conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP27 a Egipte, garanteix que el mecanisme d'incentius reglamentaris es mantingui per als vehicles de zero i baixes emissions (ZLEV) fins al 2030. En el marc d'aquest mecanisme, si un fabricant compleix certs paràmetres de venda de vehicles de zero i baixes emissions podrà ser recompensat amb objectius de CO2 menys estrictes. Els col·legisladors han acordat augmentar, però, el valor de referència al 25% per als cotxes i al 17% per a les furgonetes fins al 2030 per garantir que s'ajusta a les tendències actuals de vendes i permet cotxes de zero emissions assequibles al mercat de la UE.

Segons l'acord, els fabricants responsables de petits volums de producció en un any natural (de 1.000 a 10.000 cotxes nous o de 1.000 a 22.000 furgonetes noves) es podran beneficiar d'una excepció fins a finals del 2035 (els responsables de menys de 1.000 matriculacions de vehicles nous a l'any segueixen estant exempts).

El pacte també inclou una clàusula de revisió que garantirà que, el 2026, la Comissió avaluï a fons els progressos realitzats per assolir els objectius de reducció del 100% de les emissions i la necessitat de revisar aquests objectius tenint en compte els avenços tecnològics, fins i tot pel que fa a les tecnologies híbrides endollables.

Informes d'avaluació

Brussel·les haurà de presentar posteriorment cada dos anys una avaluació amb els avenços. Aquesta anàlisi haurà d'abastar l'impacte sobre els consumidors i l'ocupació, els avenços en l'eficiència energètica i l'asequibilitat dels vehicles d'emissions zero i de baixes, així com informació sobre el mercat de vehicles de segona mà.

Durant la negociació, el Parlament Europeu també ha aconseguit introduir una metodologia per a l'avaluació i la notificació de dades de les emissions de CO2 del cicle de vida complet dels cotxes i furgonetes venuts al mercat de la UE. La Comissió presentarà aquesta metodologia abans del 2025, acompanyada de propostes legislatives quan escaigui. A més, Brussel·les presentarà una proposta per a la matriculació de vehicles que funcionin exclusivament amb combustibles neutres en CO2 després del 2035.

Tot i la satisfacció de Timmermans i els negociadors de les dues institucions, el Partit Popular Europeu ha criticat l'acord perquè provocarà un 'efecte Havana'. "A partir del 2035, els nostres carrers podrien omplir-se de cotxes antics perquè els nous no estaran disponibles o no seran assequibles. L'acord tanca la porta a nous desenvolupaments tecnològics i posa tots els ous a la mateixa cistella. És un error", ha lamentat l'eurodiputat i negociador conservador, Jens Gieseke. Segons l'eurodiputat, la prohibició completa d'una tecnologia va massa lluny i la UE hauria d'haver optat per una regulació voluntària.