«Tancat i barrat». El Govern ha assegurat que l'acord amb els comuns no es modificarà. Així ho han expressat les conselleres Laura Vilagrà i Natàlia Mas, durant la roda de premsa a Palau, minuts després que el president, Pere Aragonès, i la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, signessin el pacte pels pressupostos del 2023. Vilagrà, que ha qualificat l'entesa com un «acord de país», ha afegit que confia en un altre pacte amb PSC i Junts «ben aviat». Tal com ha argumentat, no hi ha cap raó «tècnica ni de temps» per no aprovar els comptes. Al seu torn, Mas Guix ha subratllat que l'acord amb els comuns dona resposta als reptes socials i econòmics, i permetrà generar un «escut econòmic i social» per pal·liar els efectes de la crisi.

Vilagrà s'ha mostrat optimista de cara a poder aprovar els pressupostos al Govern aquest 2022, i portar-los, per tant, al Parlament: «Estem en condicions de començar la tramitació dels pressupostos abans d'acabar l'any». Des de Palau confien a poder portar el projecte al Consell Executiu un cop s'hagi tancat un acord també amb un tercer partit -PSC o Junts- o fins i tot els dos. Avui Vilagrà ha remarcat que no hi ha cap «raó tècnica» ni tampoc de temps que ho eviti. El pla de xoc social de 555 milions d'euros i l'impost a l'alça als pisos buits ha permès l'entesa amb els comuns. A més, el Govern manté que és possible ampliar el pacte amb socialistes i Junts sense tocar l'acord amb la formació de Jéssica Albiach. «Tancat i barrat», ha assegurat la líder parlamentària dels comuns, unes paraules que també han assumit Vilagrà i Mas. L'executiu subratlla que les negociacions amb PSC i Junts, lluny d'estar encallades, avancen «en paral·lel». És per això que Vilagrà manté que és possible arribar a un acord «ben aviat». La consellera de la Presidència s'ha mostrat «convençuda» que els partits estaran «a l'altura de les circumstàncies», per aprovar els comptes «els pròxims dies» al Consell Executiu, i portar-los al Parlament abans del 31 de desembre. Tot i que el líder de PSC, Salvador Illa, ha dit aquesta tarda que les negociacions estan «verdes», el Govern considera que estan avançades. De fet, a Palau han llegit amb sorpresa les paraules d'Illa, aquesta tarda als passadissos del Parlament. L'equip negociador del Govern assegura que només té pendent una carpeta sectorial per tancar amb PSC i una altra amb Junts, que rubricaran entre demà i divendres, sobre l'administració i transparència.