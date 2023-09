L’Escola Gegant del Rec de Salt arrenca el curs estrenant un nou edifici, fet que posa fi a una llarga reivindicació de la comunitat educativa del centre. I és que l’alumnat estava escolaritzat en mòduls prefabricats des de l’any 2007. Les obres de construcció tenen una inversió de 4.242.000 euros.

El nou edifici, situat al passatge d’en Joan Güell i Olivé, molt a prop del CAP de Salt, acull 12 aules d’educació primària, repartides en dues plantes, on enguany estudiaran 376 alumnes d’infantil i primària, entre infantil 3 i 6è de primària. El centre disposa d’altres espais com una biblioteca, una aula d’informàtica, un gimnàs o la sala de professorat.

L’equipament destaca arquitectònicament per la introducció sostenible en elements com ara la coberta de l’edifici, conformada per bigues de fusta i panells aïllants. La façana té panells que faciliten la ventilació a l’interior de l’edifici, amb una certificació energètica A: la més eficient.

L’escola Gegant del Rec participa en diferents projectes, com ara la promoció de la música en una iniciativa conjunta amb la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona. A través d’aquest projecte, un cop per setmana l’alumnat aprèn a tocar el violí i el violoncel amb dues professionals al llarg de tot el curs escolar. Aquesta activitat busca afavorir el canvi social a través de la capacitat educativa de les arts.

A més, el centre ha guanyat una beca de la Fundació Espavila que fomenta els valors de la cultura de l’esforç amb finalitats educatives, d’aprenentatge i humanes, per al seu projecte Orquestra de Corda.