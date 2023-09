ACN Barcelona - Barcelona - La primera nit de celebracions de la Mercè ha acabat amb 16 detinguts a la ciutat de Barcelona, segons han informat fonts de l’Ajuntament. En global, des del consistori fan un balanç “positiu” de la nit, que destaquen que s’ha desenvolupat “sense incidents remarcables”. Fonts dels Mossos d’Esquadra també parlen, en global, de nit “tranquil·la” i confirmen que els detinguts estan relacionats amb algunes baralles i furts violents posteriors als concerts de Zona Universitària. En total, 25.000 persones han celebrat La Mercè en aquest escenari, a Menéndez y Pelayo, mentre que 40.000 persones ho han fet al Bogatell. La nit ha acabat amb un 25% menys de sinistres de trànsit que l’any passat, amb 31 ferits, cap d’ells greu.

En tot cas, la majoria dels desplaçaments s’han fet en transport públic. La xarxa de TMB ha comptabilitzat 2.267.000 viatgers, un 10% més que en el mateix dia del 2019, abans de la pandèmia. Durant la matinada, entre les 22 i les 6 hores, s’han fet 206.744 validacions, un 23% més.

L'Ajuntament no preveu "cap alteració" de la convivència les properes nits i assegura que els aldarulls de les últimes edicions van ser una "anormalitat"

En declaracions als mitjans, el comissionat de Cultura i Indústries Culturals de Barcelona, Xavier Marcé, ha afirmat que ha estat una nit "sense cap problema públic que no puguis trobar en un cap de setmana normal". Marcé ha fet un balanç positiu de la jornada, però ha admès que aquesta propera nit "serà la prova foc".

El regidor ha afirmat que el consistori no preveu cap alteració de la convivència i ha assegurat que el dispositiu d'aquesta nit serà "similar" al de la passada. "No hi ha cap argument com per muntar un suplement de seguretat per una situació d'alerta", ha insistit, alhora que ha fet valdre que el dispositiu planificat és "adequat i funcionarà".

Preguntat per si el consistori espera que es repeteixin els aldarulls que es van viure en les últimes edicions, Marcè ha dit que cal "posar-se en la claríssima convicció que el que va passar l'any passat va ser una anormalitat".