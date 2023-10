Un vídeo de fa cinc anys publicat pel diari britànic 'The Telegraph' mostra una delirant escena: dalt d'un edifici de Stoke (Regne Unit) hi ha un home pujat a la teulada, aparentment en estat d'embriaguesa. Declama frases inconnexes fins que, en un moment donat, perd l'equilibri i es precipita violentament contra el terra. Una caiguda d'almenys set metres d'alçada.

Les imatges següents mostren diversos policies intentant immobilitzar l'home a terra perquè sigui atès pels sanitaris. Però l'individu va drogat amb una misteriosa substància que en anglès es coneix com a monkey dust (pols de mico). Té ferides de consideració, però no sent dolor i demostra una força fora del normal per al seu estat. Es resisteix a rebre ajuda, tal com s'aprecia al vídeo:

Aquesta droga porta causant veritables estralls a la Gran Bretanya des del 2013. El canal ITV li va dedicar un reportatge fa dos mesos i van parlar amb Simon, un consumidor, que reconeixia a càmera que “vaig començar a ingerir aquesta pols perquè m'ajudava a oblidar-me de la realitat. És un col·locó com cap altre”. Simon es va enganxar sent encara molt jove a aquesta substància, altament addictiva, però desconeguda per al públic en general. I que aquests dies ha cobrat protagonisme a Catalunya.

Fills del khat

Es tracta de l'anomenat monkey dust. En català, pols de mico. O pols dàngel. O vaixell de l'amor. O píndola de l'amor. O herba dolenta. En realitat són alguns dels noms col·loquials que a l'argot dels narcòtics se li donen a diverses substàncies anomenades catinones. Les catinones són l'alcaloide generat per una planta que es diu khat i que es consumeix principalment a Àfrica.

"Així com la cocaïna és l'alcaloide de la planta de la coca o la cafeïna és la del cafè, la catinona és l'alcaloide del khat", explica a EL PERIÓDICO D'ESPANYA Claudio Vidal, portaveu d'Energy Control, organització que analitza substàncies psicotròpiques , informa i assessora sobre el seu consum.

Vidal adverteix que "es desenvolupen catinones sintètiques des del 2008 amb diferents variacions moleculars. El problema és que els mitjans han anomenat monkey dust a diverses substàncies similars, però que no són la mateixa. Primer van anomenar monkey dust al MDPV (metilendioxipirovalerona), que després va ser mal anomenada 'droga canibal'.Després li van posar el mateix nom a l'AlfaPVP (Alfa-pirrolidinopentiofenona).I finalment, el 2017, els mitjans van començar a anomenar així al MDPHP, que és el que sembla que ha decomissat la policia en aquesta darrera operació".

Tagamanent 333

I és aquí on arriba la connexió amb Catalunya. Perquè en un petit poble d'una mica més de 300 habitants (333 segons l'últim cens) de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), Tagamanent, s'acaba de desmantellar un dels punts de distribució mundials més importants d'aquestes drogues. I dins de l'extens catàleg de drogues sintètiques que s'han trobat, hi ha 163 grams d'aquest MDPHP, que és el que ara ha estat etiquetat com a pols de mico.

A l'operació, que han dut a terme agents de la Policia Nacional en col·laboració amb Vigilància Duanera, les forces de seguretat han detingut dos ciutadans (pare i fill) de nacionalitat hongaresa i una dona d'origen colombià (parella d'un dels detinguts) com a presumptes responsables de la fabricació i distribució d'aquesta droga a mig món. Els enviaments arribaven a nombrosos països europeus, Amèrica (especialment Estats Units) i fins i tot Oceania. A Nova Zelanda el consum va arribar a ser catalogat d'epidèmia per les autoritats sanitàries.

La Policia Nacional afirma que ha desarticulat “un laboratori de fabricació de noves substàncies psicoactives conegudes com a NSP. Tenien un sofisticat sistema de producció i elaboraven drogues sintètiques a partir de substàncies estupefaents naturals que posteriorment exportaven a tot el planeta per mitjà de paqueteria. Entre el que s'ha intervingut durant els enviaments i el registre, s'han decomissat materials per a l'elaboració de més de 7.500.000 dosis”.

Durant l'operació, en què també ha col·laborat la DEA dels Estats Units, entre abril i juny de 2022 es van intervenir al país nord-americà un total de 136 enviaments contenint diferents substàncies que rarament es troben als mercats de les drogues: ALPHA-PIHP , TH-PVP, BK-2C-B, i 4-FLUOROMETHYLPHENIDATE(4F-MPH), amb un pes total de 67,4 kg de substàncies psicoactives.

Sense llar

Claudio Vidal aclareix que “el consum a Espanya, no direm que sigui inexistent, però és residual. Potser algú curiós ho ha consumit, però és molt rar aquí. Nosaltres no hem rebut notificacions de consum d'aquesta substància. Una altra cosa és que es distribueixi des del nostre país".

Però hi ha països on sí que s'està consumint de manera sistemàtica. El fet que sigui una substància més barata (5 euros el gram) que la cocaïna (50 euros el gram) ha provocat que s'estengui per llocs més deprimits. I aquesta és, expliquen a Energy Control, una de les claus que els efectes d'aquesta droga siguin tan devastadors.

La pols de mico es consumeix inhalada; ingerit o injectat (si el format és sal) o fumat (si el format és pasta base). Quins efectes té?: “Hi ha poca informació sobre la seva toxicitat, gairebé nul·la. Se li atribueixen una sèrie d'efectes, com la paranoia o l'al·lucinació. Però cal tenir en compte que molts dels consumidors són persones sense llar o que consumeixen altres substàncies, per la qual cosa ja tenen problemes de salut mental. Hi ha dificultats per conèixer l'efecte real".

De moment, Catalunya continua neta d'aquesta substància, així com del fentanil, que està provocant danys irreparables als Estats Units. El que ningú no imaginava era que el Heisenberg europeu d'aquesta substància s'amagava en un petit poble vallesà de 333 habitants i que des d'allà, amb el seu fill i la seva dona i mitjançant enviaments per paqueteria, proveïa fins i tot usuaris d'Austràlia.